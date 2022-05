První zápas baráže se hrál ve čtvrtek v Teplicích, kde domácí luxusním poměrm zvítězili nad Vlašimí 3:0. Nebyl to však vůbec jednoduchý zápas. Kdo měl štěstí a zapátral na internetu, mohl sledovat přímý přenos na webuctsport.cz. Trenér domácích Jiří Jarošík (dříve hráč Sparty Praha) nechal minulý týden v zápase s Pardubicemi odpočívat klíčové hráče, například Grigara, Hyčku, Fortelného, Trubače, Marečka, Vondráška, Honzu Shejbala od nás z Dolní Rovně a další a tato taktika mu náramně vyšla. To Sparta Praha si stanovila priority asi trochu jinak, vítězoslavně vybušila Slavii v zápase, ve kterém šlo již jen o čest, aby následně propadla v zápase roku proti týmu Slovácka v boji o MOL Cup a Evropu…No nic, to jen okrajově. Ještě k mači Teplice –Vlašim, který skončil v poměru 3:0. Dva góly dal Fortelný, jeden Jakub Mareš.