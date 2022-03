Ukrajinskému konfliktu s Ruskem je blízký znepokojující příběh o jedné nezávislé ruské televizi, která nepodléhlá státní propagandě. Festival se bude věnovat irské škole, kde učí její ředitel filozofii zcela jinak. Do děje maximálně vtáhne snímek o boji za svobodné soudy v Polsku.

"Loni se v Pardubicích festival kvůli covidu nekonal. Jsme rádi, že letos jsou podmínky už o něco příznivější. Festival se hlavně tematicky se vrací k prapůvodní myšlence akce, k lidským právům, která jsou všude na světě pořád porušována. Snímky nám zprostředkují dění v Evropě i mimo ni," řekla dramaturgyně Anna Hlaváčková.

Festival má podle organizátorů možnost ukázat příběhy lidí, kterým se média v běžné agendě nemohou věnovat do hloubky. "Autoři dokumentárních snímků sledují hrdiny měsíce i roky a překládají ucelenější a propracovanější obraz jejich životních osudů. Je nám moc líto, co se děje na Ukrajině, víc si o současném dění budeme povídat na debatě," řekl hlavní koordinátor festivalu Pavel Ševčík.

Transport do Charkova podpořil i Rotary Club. Vlaky převáží uprchlíky i zboží

Festivalové filmy uvádějí aktuální témata a nejsou v běžné distribuci. Ruska Nataša se dobře vdá, je náhle bohatá a tak založí nezávislou televizi Dožď, od lifestylových témat se postupně propracuje k naléhavější žurnalistice. Režisérka ve filmu Zatracená práce sleduje majitelku stanice více než dekádu, od prvotní euforie po nepříjemné konflikty se státní infrastrukturou. Po únorové invazi na Ukrajinu jsou nezávislá média v Rusku ještě víc nepohodlná.

„Podíváme se také na anexi Krymu prostřednictvím soudního sporu o historický poklad. Bude výchozím bodem pro debatu o válce na Ukrajině, pozvání přijali Ondřej Kundra z Respektu, který o ní píše reportáže, a přijede Radka Rubilina, ředitelka Českého centra Kyjev. Musela kvůli válce opustit město a odjet do Česka,“ řekl Ševčík.

Co dát do evakuačního zavazadla? Jak bolí škrtidlo? Děti to vědí díky vojákům