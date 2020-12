V sobotu 12. 12. proběhl v komorním prostředí Cafe Bajer na třídě Míru již poosmé křest charitativního kalendáře Pardubic. Tentokrát se konal s ohledem na stávající epidemiologická opatření s velmi omezeným rozsahem i počtem účastníků. Role kmotra kalendáře Pardubice 2021 se ujal frontman kapely Pirate Swing Band, zpěvák, performer a nově i autor úspěšné knihy „Skoro všechno nej“, Jiří Ševčík. Kalendářům popřál „tradiční úspěch barevného kalendáře v černobílé době“ a vydavateli „vysoký výtěžek pro charitativní účely“.

Charitativní kalendáře současných známých i neznámých Pardubic, které zdobí mnohou firmu i domácnost, vychází již osmým rokem, po páté je vydává Nadační fond 2P. První tři ročníky kalendáře byly černobílé, od roku 2017 v barvě.

K původnímu autorovi, uměleckému fotografu Petru Kurečkovi, který si – ač sám Pražák, Pardubice velmi oblíbil, postupně přibylo několik dalších jmen. David Jindra, Tereza Šťastná, Karolína Kosinková a Dan Tkadlec, který je spoluautorem letošního kalendáře, diáře i dalších tiskovin.

Nadační fond 2P byl ustaven před necelými pěti lety, ale celkem se mu podařilo již „vydělat“ přes 700 tisíc korun, které rozdělil mezi potřebné organizace, např. Amaltheu z.s., Společnost pro pomoc při

Huntingtonově chorobě, Oblastní charitu Pardubice, křesťanskou škola NOE, Linku bezpečí pro děti a mládež a několik handicapovaných sportovců zejména z Tělovýchovné jednoty Košumberk. Kalendáře, diáře a jiné upomínkové předměty jsou vedle charitativního cyklistického závodu Perníková 24, charitativního plesu a darů od sponzorů zdrojem finančního příjmu fondu.

Role kmotra či kmotry kalendáře se ujalo již několik osobností českého show businessu - první kmotrou kalendáře Pardubic 2014 byla herečka Květa Fialová, v dalších letech spisovatel a scénárista Ladislav Pecháček, herečky Sabina Laurinová, Zdenka Procházková a člen činohry Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal. Kromě toho kalendář též pokřtili zakladatelka chrudimského hospice MUDr. Marie Blažková a známý pardubický architekt Miroslav Řepa.

Letošní kalendář je tedy vpuštěn do pardubických domácností a to spolu s dvěma druhy stolních kalendářů, diářů a mnoha drobnými předměty, jako jsou pohlednice a záložky, zápisníky, magnetky, pexeso a další upomínkové předměty s pardubickými motivy. Sortiment je široký, ale náklad omezený. 500 nástěnných kalendářů, 200 diářů a 1000 stolních kalendářů je v prodeji pouze v Turistickém a informačním centru Pardubic a na e-shopu Nadačního fondu 2P, kde je také možné seznámit se s dalšími aktivitami fondu a prohlédnout si zajímavé snímky z minulých let.

Jana Poddaná