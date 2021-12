V roce 2022 čeká pardubické závodiště deset dostihových dnů

V roce 2022 by se mělo na pardubickém závodišti konat deset dostihových dnů, a to v tradičních termínech od května do října. Druhý zářijový víkend program doplní další ročník výstavy Koně v akci.

Velká pardubická se v roce 2022 poběží 9. října. | Foto: Andrea Zavadilová