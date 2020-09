Základní škola a mateřská škola Rybitví pořádá festival plný inspirace NADÁNÍfest 2020, má za cíl podpořit nový koncept školy zaměřený na rozvoj individuálního nadání dětí a žáků. Doprovodné akce zaměřené na podporu nadání žáků budou probíhat od září do listopadu 2020.

Nadánífest v Rybitví | Foto: Petr Šilar

"Děti touží poznat, jak funguje svět. Učíme je nejen, jak psát, počítat nebo zdravě komunikovat, ale navíc podporujeme individuální přístup k řešení otázek s ohledem na jejich specifické nadání. Tím totiž disponuje každé dítě a jsem přesvědčena, že škola by měla umět objevit a rozvinout to nejlepší, co v nich je," vysvětluje ředitelka školy Markéta Hujerová.