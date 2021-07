I přes více než rok trvající distanční vzdělávání se hry účastnilo téměř 150 týmů. Soutěž prověřuje a rozvíjí finanční gramotnost žáků základních a středních škol v Česku. Pořadatelem je společnost yourchance a její projekt Finanční gramotnost do škol. Celé finále v éteru moderovala Kateřina Lichtenberková, expertka v oblasti finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti.

Finále bylo rozděleno na dvě části – dopolední prezentace devíti vítězných týmů kategorie 2. stupeň základních škol, v poobědové části se pak utkalo pět týmů ze středních škol. Během finálového dne vystupovaly týmy před porotou a vyprávěly příběh své herní domácnosti.

„Finálové týmy jsou rok od roku vyrovnanější a mám z toho velkou radost. Dostat se do finále pro týmy znamená, že musí soutěži věnovat hodně času, a kromě základních úkolů plnit i úkoly kreativní a bonusové. Právě v těchto úkolech žáci vytvořili spoustu zajímavých materiálů a videí, které jsou pro mě velmi inspirativní. Finálová vystoupení byla hodně zábavná. Všem týmům moc děkuji, že mě svou energií pozitivně nabily,“ shrnula finálové klání moderátorka Katka.

Nejlepší české týmy měly jako finální soutěžní úkol připravit prezentaci a video, ve kterém co nejzajímavějším způsobem představí svoji herní rodinu a tři poznatky, které si odnáší ze soutěže. Prezentace probíhaly naživo a video měli soutěžící předtočené – v ideálním případě se měly obě formy doplňovat do celkového příběhu rodiny. Odborná porota hodnotila vždy obsah i formu video-vystoupení. Všímala si také zajímavého a originální pojetí a kreativity, kterou týmy do finálního videa dostaly. Od poroty získané herní body tzv. Chechtáky se pak připočetly k Chechtákům získaným v on-line části soutěže. Tak vznikli letošní vítězové finanční soutěže.

Renata Majvaldová