Pardubická charita dostala darem respirátory, které ochrání nejen zdravotní sestry a pečovatelky charity, ale v konkrétních případech i klienty, kteří nemají možnost si ochranné pomůcky sami pořídit. Za podporu jednotlivců i organizací jsou pracovníci charity vděční.

Rok s covidem. Charita dál pomáhá potřebným. | Foto: Jan Lohynský

Také Oblastní charita Pardubice musí nemalou část finančních prostředků investovat do ochranných pomůcek. V posledním roce jsou proto vděční za darované pomůcky a podporu jednotlivců i organizací. Terénní pracovníci zajišťující nezbytnou zdravotní péči a pečovatelské služby klientům v domácnostech nejsou totiž, dle názoru charity, skupinou, která má zvýšenou podporu a ochranu státu. Nároky na ochranné pomůcky a jejich kvalitu se přitom vzhledem k postupující epidemii zvyšují, stejně jako počet návštěv u rizikových klientů, kteří jsou covid pozitivní či v karanténě. „Nezřídka naše pracovnice poskytují péči nejen v respirátorech, ale i v jednorázových overalech a spotřeba ochranných pomůcek je značná. Proto nás velice potěšila návštěva poslance Marka Výborného, Radima Jirouta a Pavla Svobody z koalice Spolu, kteří se rozhodli prostředky, které by jinak použili v předvolební kampani, investovat do nákupu kvalitních českých respirátorů,“ řekla Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice. „Darované respirátory ochrání nejen naše zdravotní sestry a pečovatelky ale v konkrétních případech i naše klienty, kteří nemají možnost si ochranné pomůcky sami pořídit,“ dodala.