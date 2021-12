Pak přišla na řadu vánoční Merry Christmas Everybody a poté píseň z repertoáru skupiny Queen Friends Will Be Friends. „V aktuální situaci neexistuje lepší skladba o tom, že přátelé zůstanou přáteli,“ odstartoval frontman Pirate Swing Bandu Jiří Ševčík první galakoncert v desetileté historii kapely, na němž neměl náušnici v uchu, ale publikum ujistil, že nezmoudřel.

Nucená odstávka neprospěla nikomu

„Doba, po kterou jsme se neviděli, byla všechno, jen ne konstantní. Nucená odstávka neprospěla nikomu. Během pandemie jsem i přes zákaz zpěvu pracoval. S Bohdanem Tůmou jsme nahráli audioverzi mé knihy,“ konstatoval Jiří Ševčík, který tuto novinku na pardubickém galakoncertu také s pianistou Radkem Škeříkem, jenž se postaral o její hudební stránku, pokřtil.

Jako obvykle program obsahoval rovněž spoustu povedených hudebních vtípků a netradičních spojení a kombinací. Došlo například na skladby z repertoáru světoznámých kapel, jako jsou Coldplay či Rolling Stones, ovšem v netradičních swingových aranžích. Krev v žilách diváků rozproudily i melodie známé z obrazovek, jako třeba Kačeří příběhy nebo Mackie Messer.

Vánoční atmosféru navodila též pecka Last Christmas. Vakcinaci pozitivní energie zajistila i romantická „slaďárna“ To Love Somebody. Nedávný skon kolegy „Mekyho“ Žbirky velmi vkusně připomněl Jiří Ševčík působivou interpretací Balady o poľných vtákoch. „Na chystaném albu si s námi měl Meky zazpívat. Bohužel už to nestihne,“ posteskl si frontman „Pirátů“.

Zpěvák Dan Bárta jako hlavní host

Hlavní hostem letošního galavečera byl zpěvák Dan Bárta. „Kdyby mi někdo před 10 lety, kdy jsme začínali, řekl, že na našem koncertu vystoupí Dan Bárta, nevěřil bych mu a ťukal bych si na čelo,“ uvedl Jiří Ševčík, který několikanásobného držitele prestižních sošek Anděl nazval zpěvákem, jenž svým projevem razantně převyšuje tuzemské standardy. „Možná, že převyšuji tuzemský nadstandard, ale mám jen jeden hit,“ reagoval pobaveně Dan Bárta. „Tak zazní hned, aby bylo jasné, odkud jsem se vyloupl,“ žertoval a v povedené swingové aranži společně s „Piráty“ vypálil pecku On My Head známou i z filmu Snowboarďáci. „Že mám jeden hit, to jsem trochu přehnal. Mám dva. Druhý z nich je Slim Jim. Klidně bych touto postavou profesora úrody mohl být, ale nemám řidičák na kombajn,“ svěřil se Dan Bárta, jehož vystoupení znovu potvrdilo, jaký je mistr svého řemesla, který ctí muziku a dokáže dát správnou emoci každé písni.

To se povedlo i během skladby Walking In Memphis. „Ta se hitem stala hned dvakrát. Jednou ji proslavil Marc Cohn, podruhé Cher. Je to pěkná, nosná, formativní skladba,“ komentoval svůj výběr Dan Bárta, u něhož bylo vidět i slyšet, jak si společné hraní s „Piráty“ užívá, stejně jako kapela.

„Uvědomil jsem si, že existují na světě muži, kteří dovedou dělat dvě věci najednou. Jsou to muzikanti. Ti dokáží současně číst (a někteří i z not) a hrát,“ podotkl známý zpěvák, jenž výtečně „vystřihl“ i skladbu Raindrops Keep Fallin' on my Head. „Tuto píseň jsem zpíval snad dvakrát v životě veřejně a pokaždé to bylo v pardubickém Domě hudby. Jednou s kapelou Ilustratosphere a Komorní filharmonií Pardubice a teď s Pirate Swing Bandem. Došlo mi to ale až ve chvíli, kdy jsem sem přijel,“ přiznal Dan Bárta hlavní host nového programu Pirátů, který pardubické obecenstvo ocenilo opakovaným dlouhotrvajícím potleskem vestoje.