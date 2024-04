Velikonoční svátky v letošním roce přinesly rekordní teploty závěru března a taky písečný smog, který nám zahalil blankytnou oblohu. Čtyři dny volna byl dobrý důvod vyrazit někam do krásných míst, známých a méně známých.

Snímky z velikonočního putování | Foto: Jaromír Pýcha

Hned v pátek jsme nabrali směr Český ráj. Cestou jsme se mohli kochat nejen pohledem na kouzelné Trosky, ale třeba i výhledem na zasněžené vrcholky hor.

První zastávku jsme si udělali v Sobotce, na Humprechtu a pohádkovém hradu Kost. Prostřednictvím přiložených obrázků můžete dále nahlédnout třeba do Turnova, na zámek Sychrov, Hrubý Rohozec, zámek Mnichovo Hradiště či do Kláštera nad Jizerou, kde jsme se ubytovali a zároveň i navštívili stylovou restauraci Skála, zasazenou kam jinam než přímo do skály! I zelené pivo tam bylo k mání.

Jelikož kultury není nikdy dost, při zpáteční cestě jsme se zastavili v malé vesničce Skalsko. Konal se tam velikonoční jarmark a v kostele sv. Havla mimořádný koncert. Vynikající trumpetistka Miloslava Trungelová, za klavírního doprovodu Marka Foltýna, zahrála přenádherné filmové melodie.

Jedna zajímavost v této souvislosti. Miloslava Trungelová (dříve Sadílková) pochází z hudební rodiny kousek od Pardubic, konkrétně z Mikulovic. Měli jsme to štěstí nedávno navštívit její vystoupení přímo u nás, v Dolní Rovni, v rámci Hasičské mše, která se konala na počest sv. Floriána, patrona všech hasičů. Takže nebylo o čem dlouho přemýšlet, když jsme náhodou zjistili, že tento koncert se koná kousek od míst našeho výletu.

No a Velikonoční pondělí? I na tradiční pomlázku a štamprlík něčeho dobrého zbyla trocha času…