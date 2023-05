Polabinské čarodějnice jsou tradiční pardubická akce. Patří k ní kostýmy, masky, sladkosti, špekáčky, hudba, atrakce a pořádný oheň. A letos také jedna novinka: Své umění předvedla i skupina leteckých modelářů.

29. 4. 2023 Pardubice palouk u Letního kina: Pálení čarodějnic

Byla sobota. Dopoledne nám trochu sprchlo. To aby nám to po trávě dobře klouzalo. A taky abychom si trochu namočili botky. V podvečer to nikomu ale už ani tak moc nevadilo. Maminy okrášlily své ratolesti různými oblečky, aby byly co nejvíce podobny představám čarodějnic. I čarodějům. Přišlo jich dost.

Kolotoče, nafukovací hrad, malůvky na obličej, opékání buřtů. To všechno zajistil úřad Pardubice-Polabiny 3. Díky za to.

Ne, nezapomněl jsem na docela velké překvapení letošního roku. Stranou, ale na dohled, se rozprostřela skupina leteckých modelářů z Němčic. Létalo jim to pěkně. A když byly ve vzduch i čtyři modely, docela parádní napínavá podívaná.

V 18 hodin se blížil tolik očekávaný závěr. Většina návštěvníků se shlukla u postavené hranice, na jejímž vrcholu byla čarodějnice, která se bude upalovat. Místní hasiči zapálili hranici. Jenom si myslím, že tady měl správný hasič demonstrovat, že umí požár nejen hasit, ale i založit. Sirkou. A ne pomocí nějaké tekutiny. I když vím, že mokrý papír se špatně zapaluje. Tak příště.

Nedlouho po zapálení hranice se vznítila i čarodějnice, což bylo doprovázeno úlevným vzdychnutím a potleskem. No a byl konec. Davy si ještě dojedly opečené buřty, dopily pivo nebo malinovku. Naposledy se děti projely na kolotočíku a sklouzly se na hradu. Proběhla poslední nabídka lízátek od paní z úřadu a nad paloukem doznívaly písně. Tak snad za rok přátelé.

Jaroslav Černý

