Pernštýnské náměstí v Pardubicích bylo plné stánků a také hudby. Na Dni Pardubického kraje vystoupila i kapela eNDee a Jakub Smolík. Podívejte se na videa a fotografie pana Jaroslava Černého.

Vystoupení Jakuba Smolíka. | Video: Jaroslav Černý

9. června 2023 Pernštýnské náměstí: Den Pardubického kraje

Vystoupení eNDee a Jakub Smolík.

To se povedlo. Odpoledne nabité kulturními akcemi. Jedna přitažlivější než druhá a to nechápavé počasí si to přivalí s deštěm. Všichni, co jsme si vybrali akci a její čas, jsme si vzali deštník. Nějaká sprška nás neodradí. Teda, i kdyby nepršelo, nedá se absolvovat všechno. Já si vybral eNDee. A taky Smolíka. eNDee jsem pro sebe objevil někdy v září 2022. A tak že si na ně dojdu si je poslechnout. Můj smysl mě tentokrát nezklamal. Sice jsem ani jednu písničku neznal, ale to, co jsem slyšel, mě uchvátilo. Krásný zvukem kapely a "pohybová" mrštnost zpěvačky byly základními předpoklady, že jsem odcházel spokojený. Nad výsost. Jejich verbální vystoupení mě splynulo v jedno, že všichni se narvou do koupelny a tam si složí písničku.

Zdroj: Jaroslav Černý

Pak jsem se prošel náměstím plným stánků se vším možným a všemi možnými cenami. Reklama na firmičku i velkou státní firmu. Omalovánky, langoše, bižuterie, opékané na rožni. Jak říkám všechno možný. Když jsem obešel náměstí, už jsem se do první linie nedostal. Na Smolíka už bylo všude plno. Tak jsem musel popocházet kolem.

Smolík nezklamal. Ani hudbou ani mluveným slovem. Se svojí kámoškou prozpíval celé vystoupení písněmi, které znal každý. Chci říci, že každý si s ním zazpíval. Svým proslovem nám řekl, co se o umělcích tvrdí, jací jsou, co všechno berou a tak. Pak se přiznal, že jednou, když se v Pardubicích po večírku probudil, zjistil, že si tady koupil parcelu. A že do Pardubic strašně rád jezdí. Jeho vystoupení hodné pábitele.

Ten den bylo také dostupné dobré vínko… červené.