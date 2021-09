Já tam byl hned dopoledne v sobotu, pár obrázků pro Vás jsem tam vyfotil do těchto prostor vydal znovu po prvním poločase dorosteneckého fotbalového mače Roveň – Sezemice, abych si zdokumentoval i zmíněné ovoce a zeleninu. Bylo 14 hodin a mé kroky na výstavě vedly nejprve k pořadatelskému stolku výběrčích dobrovolného vstupného, k usměvavým dámám, Olině Ryzové a Ivaně Jelínkové. Na můj dotaz, kolik zhruba prošlo „turnikety diváků“ jsem dostal stručnou, jasnou a výstižnou odpvěď. „Zatím 250!“ No, paráda.

Víte, kam vedly všechny cesty milovníků zahrad a zahradničení (toto slovo, prosím čtěte skutečně jako jedno slovo, tzn. bez pomlky) o víkendu až pondělí, ve dnech 18. - 20. 9. 2021? Do Dolní Rovně! Místní sokolovna se opět rozzářila všemi barvami přírody a věřte, našly se tam nejen výpěstky místních zahrádkářů, ale i celostátně vyhlášených firem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.