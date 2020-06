Tehdy jsem ani náhodou netušil, že fotbal, ale vlastně život jako takový, šlápne v celém světě na brzdu a my kvůli neznámu démonu zvanému koronavirus zůstaneme zavřeni doma, nasadíme roušky a malí i velcí kluci budou mít zákaz jít si společně zakopat do mičudy.

Okresní fotbalový svaz odpískal celou mistrovskou sezónu, jen u televize jsme mohli koukat na sport z archivu. Nevím, jak vy, ale já jsem to dlouho nevydržel. I proto jsem někdy raději sedl ke svému počítači a napsal něco málo ze svých postřehů do novin. Čas však plynul svým tempem, různí krotitelé virů pomohli přemoci démona a život se nám pomalu vrací do svých starých zajetých kolejí.

Příroda se nám již plně probudila ze zimního spánku, politici již opět začali prezentovat národu své nikdy nekončící předvolební hrátky, ptáci vesele zpívají a světe div se, dokonce i prší! Nečinným nezůstal ani Okresní fotbalový svaz. Nabídl mužstvům z regionu, bez ohledu na jejich zařazení do různých soutěží, zda se nechtějí zapojit do náhradní soutěže, která nese název Letní pohár senátora Miroslava Antla. Určitě chvályhodný počin OFS a vítaná aktivita jednoho z představitelů naší politické garnitury.

Pátek 4. 6. 2020 se stal letošním jarním fotbalovým svátkem jak pro funkcionáře, tak pro hráče, jejich příznivce i hospodské v Rovni! Konečně fotbal naživo, pohárový zápas a soupeř jako zvon! Do Rovně přijel k derby zápasu tým z Horního Jelení, který si již před několika lety odskočil výkonnostně k okolním mužstvům a pravidelně působí v krajských soutěžích. Do Rovně dorazila také početná skupina fanoušků hostujícího týmu, do Topol arény byl samozřejmě vpuštěn jen státem stanovený počet návštěvníků, klobásky byly hygienicky ošetřené v udírně, pivo se točilo v předepsané míře do předepsaných pohárků, místní asistent rozhodčího Pepa zastavil doma stavbu rodinného domku a vyrazil na hřiště, trávník, který si nezvykle odpočinul, zeleně zářil, na sousední louce se bezstarostně pásla kravka, lidé se na sebe smáli a po zamračeném dni se na fotbal podívalo i sluníčko.

Konečně fotbal, konečně návrat k normálu. Ne nadarmo se říká, že člověk ke své základní spokojenosti potřebuje chléb a hry. A jak to vše dopadlo? Není to to nejpodstatnější, ale aby byla informace kompletní, dodávám, že zápas skončil v normální hrací době 1:1 a v následných penaltách byli šťastnější střelci hostí. Jelikož ani já jsem si fotbal nemohl nechat ujít, tak když už jsem tam byl, i pro vás jsem pár obrázků pořídil. Mějte krásné dny, doufejme, že již brzy nahoře bez (roušky)!

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň