„Výcvik jsme se snažili připravit pestrý tak, aby byl fyzicky i psychicky náročný. Vojáci absolvovali taktickou přípravu i bojové drily. Zaměřovali jsme se na elementární činnost jednotlivce, družstva a nakonec celé čety v přímém kontaktu s protivníkem. Naším cílem bylo prověřit připravenost i odolnost jednotlivců a zdokonalit jejich bojové schopnosti,“ popisuje průběh výcviku nadporučík Pavel Pojman ze Skupiny bojové přípravy 141. zásobovacího praporu.

Vojáci nevynechali ani každodenní tělesnou přípravu pod vedením velitelů čet. I přestože absolvovali časově náročný výcvik, kdy byly hned v prvních dvou dnech zařazeny denní i noční střelby z ručních zbraní, nepolevili ani na chvíli a s nasazením plnili další úkoly v průběhu výcviku. Střílelo se na několika stanovištích zároveň tak, aby byl efektivně vyžit čas i množství munice. Kdo nestřílel, ten „páskoval“. Výcvik byl plánován s takovou intenzitou, že každý voják pod jednotlivými náměty vystřílel 200 nábojů z pistole CZ 75 Phantom a 250 nábojů z útočné pušky CZ 805 Bren. Kulometčíci vystříleli za den až 5000 kusů nábojů.

Střelecké soutěže

„V průběhu výcviku jsme připravili několik střeleckých soutěží, abychom ve vojácích probudili sportovního a soutěživého ducha. Jedna ze soutěží dvojic spočívala v tom, že vojáci museli v co nejkratším čase, v kleče zasáhnout 16 plechových terčů, které byly ve vzdálenosti od 200 do 450 m. Nejlepšího času, 31 sekund, dosáhli četař Malík a svobodník Machovec z 1. zásobovací roty. Byl jsem velmi mile překvapen, s jakým entusiasmem vojáci přistupovali k soutěžím i k celkově náročně koncipovanému výcviku po celý týden, a to i přesto, že jsme podle plánu výcviku končili většinou až v pozdních večerních hodinách,“ chválí přístup vojáků nadporučík Pavel Pojman.

Čety ochrany jsou od roku 2016 součástí každé zásobovací roty u podřízených praporů 14. pluku logistické podpory. Jsou to jednotky bojové podpory, jejichž primárním úkolem je ochrana zásobovacích konvojů a logistických jednotek při plnění úkolů logistického zabezpečení. Vznikly především s cílem osamostatnit jednotlivé zásobovací roty tak, aby při přesunech či budování zásobovacích míst, kdy je potřeba zajistit ochranu, nebyly závislé na jiných jednotkách mimo vlastní organizační strukturu.

kpt. Helena Řebíčková