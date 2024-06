Veronika Žilková, naše láska chvilková. Tak by se to v uvozovkách dalo říci před 40 lety, přesně v letech 1984 -1985, kdy nás pár studentů VŠ založilo neoficiální mini fan klub této herečky, které se v té době naplno začaly otevírat brány její popularity.

I to byl jeden z důvodů, že jsem se ve středu dne 25. 6. 2024 vypravil na zámek do nedalekých Slatiňan, kde svou pouť naší krásnou zemí na chvíli zastavila populární TV zábavná show (vý)letních 7 pádů Honzy Dědka. Jako první host vystoupil herec Tomáš Matonoha, který poutavě povídal o svých zážitcích z dovolené.

Divákům prozradil i dva recepty, které si chce nechat patentovat, jeden o tom jak přimět malé děti k tomu, aby se dokázaly ustrojit za pouhou minutu a půl a dále recept, jak udržet dítě u moře na dece, abyste měli klídek a nemuseli ho honit po pláži. Přítomné diváky pobavil i tím, jak nechtěl zaspat finalový zápas hokejového Nagana a nakonec z něho viděl kvůli krátkodobé vášnivě prožité známosti jen závěrečnou děkovačku.

Jako druhý host letního pořadu Honzy Dědka přišla na pódium právě Veronika Žilková. V rámci svého povídání dala k dobru i pár peprných životních historek. Sdělila i jednu zajímavost. Její dcera Kordula nedávno maturovala a vytáhla si otázku o chovu koní ve Slatiňanech.

Musím podotknout, že ještě před zahájením celé show jsem stihl prohodit s paní Veronikou pár vět o čase před čtyřmi desítkami let, pozdravit ji od mých stálých kamarádů z té doby, získat pro ně nějaké fotečky s věnováním a taky jsem si nechal podepsat právě čtyřicet let mladou originál fotografii ze seriálu My všichni školou povinní, jejímž autorem nebyl nikdo jiný než filmový fotograf Jaromír Komárek, rodák z Dolní Rovně.

Třetím hostem pořadu byl herec Robert Jašków, který pobavil tím, jak si dokáže v obchodě sjednat slevu za každou cenu.

Abych nezapomněl, Tomáš Matonoha po své první třetině vyzval diváky, aby mu nahlásili 7 slov, které během zbytku představení zrýmuje. Slova jako Slatiňany, Matonoha, průjem, Brno atd. se nezdála být úplně jednoduchá ke splnění úkolu, ale závěr všechny přesvědčil, že Tomáš Matonoha je mistrem svého oboru a dokázal z nich dát vzniknout zajímavému literárnímu kousku.

Byl to povedený letní podvečer v krásném prostředí zámeckého parku ve Slatiňanech. Přestože se hraje ME v kopané, bylo vyprodáno do posledního místečka, diváci se bavili, tleskali a smáli se a já osobně si myslím, že v nedaleké Švýcárně se muselo řehtat i stádo pasoucích se koní z místního chovu.

Já jsem tam byl a nejen, že jsem tleskal, ale taky jsem , hlavně nenápadně, se svolením účinkujících fotil. I pro vás jsem tam fotil. Letní kulturní pořady startují a třeba zrovna obrázky z této akce pro vás mohou být inspirací, jak prožít krásné a zajímavé chvíle odpočinku. Tak krásné léto všem a na viděnou někde za kulturou!