Fotbalista, který byl kdysi obávaným kanonýrem týmu FK Pardubice a hrál nejvyšší fotbalovou soutěž v Baníku Ostrava trvale bydlí v Horní Rovni a stále je i platným útočníkem mužstva TJ Sokol Živanice v ČFL. David Petrus (nar. 1987) je nejen výborným fotbalistou, ale jak mi řekl jeho kolega i workoholik.

Fotbalista, profesionální hasič a rybář. To vše je David Petrus. | Foto: Deník/Jaromír Pýcha

Není proto od věci si připomenout něco z jeho fotbalové kariéry i napsat, co prozradil ze svého mimofotbalového života. Všude se píše, že svoji fotbalovou kariéru začal ve Spartaku Sezemice, odkud v průběhu mládeže přestoupil do Pardubic. Sám David Petrus mi však řekl, že začínal přímo v Pardubicích, v týmu MFK Pardubice. V žákovské kategorii se posunul na hřiště Pod Vinici, kde hájil barvy TJ Tesla Pardubice. Tam s ním nastupoval v útoku i stejně starý Honza Motyčka z Dolní Rovně.

David Petrus vystudoval Sportovní gymnázium v Pardubicích a chtěl pokračovat ve VŠ studiu na vojenské škole, v té době však kvůli zdravotním testům ze studia sešlo. Jak mi prozradil, pokud by na VŠ nastoupil, asi by to znamenalo konec fotbalové kariéry. U fotbalu v FK Pardubice zůstal, zažil postupovou éru divize až do 2. ligy, vzpomíná na trenéry Olivu, Krejčího či Martina Svědíka. V týmu FK Pardubice působil jako amatér, zaměstnán byl v pardubické věznici. Stal se dokonce nejlepším střelcem.

Zaměstnání ukončil v létě roku 2013, přestoupil do Baníku Ostrava a stal se profesionálním fotbalistou. Trenérem v Ostravě byl Martin Svědík, který Davida znal velice dobře z Pardubic. První ligový zápas sehrál 17. srpna 2013 proti týmu 1.FK Příbram s výsledkem 0:4, v té době mu bylo 26 let. První ligový gól vstřelil 22. září 2013 v 9. kole proti týmu FC Slovan Liberec, zápas Baník vyhrál v poměru 3:0. Bohužel nedlouho poté přišlo vážné poranění kolene, meniskus, přetrhané vazy…

Na počátku roku 2015 odešel na hostování do FC Hradec Králové, v tehdy druholigovém klubu působil do konce roku 2015. V roce 2016 se posunul do tehdy divizního týmu TJ Sokol Živanice. V týmu působí dodnes a pravidelně nastupuje v zápasech ČFL.

Po incidentu, který se odehrál ve Velvarech v roce 2022 byl téměř rozhodnut, že s fotbalem na vyšší úrovni definitivně skončí. jako náhradník na lavičce neunesl nespravedlivý verdikt rozhodčího, nepříslušně to dal najevo a dostal roční zákaz hraní fotbalu…

V průběhu trestu žádal o prominutí jeho části, to mu bylo zamítnuto a naopak se přihodilo to, že si šel zahrát jeden nevýznamný přátelák a fotbalová etická komice mu trest zvýšila o půl roku! Nakonec vydržel, na počátku roku 2024 mu trest vypršel, vrátil se a v ČFL střílí góly dál!

Jak sám uvedl, předpokládá, že v této vyšší fotbalové sezóně dohraje soutěžní ročník a pak už by chtěl jít hrát jen pro radost někam níž. Rovenští fanoušci by byli nadšeni, kdyby to bylo přímo doma v TJ Sokol Roveň, ale popravdě, David má pořád na to být výš! Tak uvidíme, kam jeho fotbalové kroky povedou dál.

V úvodu jsem zmínil, že mezi kolegy je považován za workoholika. Tak abych to trochu přiblížil. David Petrus pracuje jako profesionální hasič v Holicích. Tím však jeho pracovní aktivity nekončí. Provádí i výškové práce, spolupracuje při montáži antén, zabývá se kácením a prořezáváním stromů. Vedle toho aktivně pracuje jako dobrovolný hasič v místě svého bydliště, pomáhá při různých akcích pořádaných v obci. Je také vášnivým rybářem, pravidelně vyráží s kamarády rybařit třeba do Norska.

No a to nejlepší nechávám na závěr. Fotbalista, profesionální hasič a rybář je také rodinným typem. Se svou manželkou Kateřinou vychovávají dvě dcery (14 a 11 let) a syna Davídka, kterému je devět let. A jak jinak, synek kráčí ve fotbalových šlépějích svého otce a už úspěšně válí za fotbalové elévy FK Pardubice, kategorie U-9! V příloze přikládám pár ilustračních obrázků a zároveň tlumočím přání všech fotbalových příznivců z Dolní Rovně.

Davide, pokud skončíš s vrcholovým fotbalem, zvaž příchod mezi mladé v Rovni. Rozdílový hráč a mentor zároveň by bylo to pravé ořechové, co by TJ Sokol Roveň potřeboval! A věřím tomu, že i rodina by byla ráda, kdyby to měla na fotbal blíž! Tak sportu zdar a hlavně pevné zdraví, Davide!