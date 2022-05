Otevřeno bude vždy v úterý a ve čtvrtek, a to už od 8 do 11 hodin pro výdej potřebného sortimentu uprchlíkům a od 13 do 17 hodin pro příjem věcí. Máme akutní nedostatek jídla a drogerie a moc prosíme o pomoc.

Co potřebujeme? Z potravin: těstoviny, fazole, rýže, pohanka, kuskus, ovesné vločky, hrách, masové konzervy, paštiky, rybičky, mléko, čaj, káva, cukr, základní koření, sůl, kečup, protlak, marmeláda, piškoty, olej, hladká mouka, sunar, balená voda.

Hygienické potřeby: vložky, tampóny, šampon, kondicionér, sprchový gel, krémy pro děti i dospělé na obličej i tělo, antiperspiranty, kapesníčky, vata, toaletní papír, dětské pleny. Dále moc prosíme o hrnce, talíře, příbory, skleničky, hrnečky, funkční drobné elektrospotřebiče pro domácnosti (konvice, remosky, žehličky).

Alexandra Tušlová