Pár prázdninových tipů na výlet. Znáte například zámek Maleč? Stará láska nerezaví aneb dobří holubi se vracejí. Sečská a Slapská přehrada, to byla tradiční cílová místa mých čundrů v mládí.

Poslední červnový víkend se téměř po pětatřiceti letech konalo jakési repete, tentokrát směr Sečská přehrada. Pravda, hotel Jezerka, to byla daleko luxusnější základna než v minulosti stan. Bazény, welness , vířivky, bowling, tělocvična, bar i restaurace vše s několika hvězdičkami. Prostě pohoda a pohodový relax. Pro nás však především, ideální výchozí místo pro naše dílčí cíle výletu, na místa známá i neznámá. Jmenovat můžu zámek Slatiňany, Golčův Jeníkov, Číhošť, Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Maleč a Nový Studenec.

Některá z těchto míst jsou všeobecné známá a tradičně turisticky vyhledávaná. Já však dnes zmíním ta, která i pro nás byla nově detailněji poznanými. Například Golčův Jeníkov. Cestou z náměstí ke kostelu jsme potkali označník středu České republiky (druhým místem je uváděna Číhošť…). Zaujalo nás například to, že věž se zvonem stojí samostatně přes ulici od kostela. Měli jsme štěstí, že jsme se potkali s místním kostelníkem a jeho paní, kteří nám ochotně a zaujatě poskytli podrobný a fundovaný historický výklad. V kostele sv. Františka z Assisi jsme měli dokonce možnost vidět vystavené kosterní pozůstatky velryby grónské, pocházející z první poloviny 17. století, kterou dal do tohoto města přivést generál Goltz od Severního moře.

Když pak jedete dál a vidíte ukazatel s názvem obce Číhošť, nedá vám to neodbočit a nenahlédnout do místního kostela, ve kterém se během kázání při bohoslužbě dne 11. prosince 1949, dodnes nevysvětleným způsobem, rozpohyboval půlmetrový dřevěný křížek na oltáři. O tom svědčilo 19 svědků a rychle se rozšiřovala zpráva o tzv. číhošťském zázraku. Vedení KSČ cíleně plánovalo této události zneužít ke zdiskreditování katolické církve. Pan farář Josef Toufar byl 28. ledna 1950 unesen do Valdic a členové speciální skupiny Stb se snažili jej krutým mučením donutit ke lživému doznání, že pohyb křížku nějakým způsobem sám inscenoval. Toufar pak měl být později ve vykonstruovaném soudním procesu veřejně obviněn z podvodu a křesťanské náboženství ukázáno jako podvodné opium pokrokového lidstva. Toufar se však neměl k čemu přiznat a ani technikům StB se nepodařilo sestavit podvodný mechanismus tak, aby fungoval. Po čtyřech týdnech bestiálního mučení Toufar 25. února 1950 zemřel po operaci ve Státním sanatoriu v Praze. Chvályhodné bylo naše zjištění, že na faře Číhošti je organizován tábor křesťanských dětí z nedaleké Světlé nad Sázavou.

Místo, které mohu vřele k návštěvě doporučit všem, je zámek V Malči. Nachází se v okrese Havlíčkův brod, 5 km od Chotěboře. Unikátní je tím, že je Památníkem Františka Ladislava Riegera a Františka Palackého. Zámek byl 40 let letním sídlem našeho významného politika 19. století Františka Ladislava Riegra, posledních 14 let svého života tam žil i jeho tchán František Palacký. Veřejnosti je zámek přístupný od roku 2018. František Palacký byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví, má přezdívku Otec národa. F. L. Rieger byl český politik a spoluzakladatel Národní (staročeské) strany. Během revolučního roku 1848 jako jeden z českých předáků a aktivní poslanec Říšského sněmu. Průvodcem nám byl současný majitel zámku pan Václav Macháček Rieger, další informace nám ochotně doplnila po prohlídce i jeho paní manželka. Velice zajímavý výklad trvá zhruba hodinu, vstupné je výrazně nižší než na jiných obdobných památkách a zajímavostí je, že po domluvě s majiteli je možné přijet na opakovanou bezplatnou prohlídku s možností v klidu si pročíst poutavé texty a prohlédnout detailně vystavené exponáty a obrázky. Nejsem učitel, ale myslím si, že zámek v Malči je ideálním místem především pro školní výlety zaměřené na poznání kusu bohaté historie naší vlasti.

Na úplný závěr třídenního výletu jsme se ještě zastavili u zámku v Novém Studenci. Rovněž ten je soukromým majetkem, prohlídky zde nejsou, ale již čtvrtým rokem se zde konají koncerty významných osobností. Jeden takový se koná zanedlouho, dne 21. 7. 2024.

Já se tam chystám, a pokud vás to bude zajímat, slibuji, že písnu při této příležitosti pár řádků, něco o jeho historii či o budoucích plánech majitelů této dominanty jedné malé obce nedaleko Ždírce nad Doubravou.

Krásné léto všem, přátelé!