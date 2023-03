Sedm nejlepších divadelních komedií se v Pardubicích utká o titul Komedie roku 2022. Domácí soubor jde do boje s inscenací Mimo záznam. O představení nám napsal pan Jaromír Pýcha.

Z návštěvy divadelního představení Mimo záznam. | Foto: Jaromír Pýcha

Na podzim proběhly komunální volby. Není to tak dávno, volili jsme prezidenta. Nebude tak dlouho trvat a budou na programu zase nějaké další volby…

Nedávno mě docela zaujala jedna strana. Má předsedu s téměř neochvějným postavením, od místopředsedy jsem dokonce osobně obdržel vizitku! A strana má i několik schopných (skoro všeho) čelních představitelů. O které straně je řeč? ČUS-PRLE. Pokud si dobře pamatuji její název, jedná se o Českou univerzální stranu, pravo - levou.

Opera, politická satira i furianti. V Pardubicích se soutěží o nejlepší komedii

Předvolební pikle a čachre machre, milostný románek předsedy Bobana a jeho tiskové mluvčí doslova nad Špindlem, ambicemi a alkoholem opojená čestná předsedkyně na penzi, prostě komedie jak se patří! Že jste z toho všeho trochu mimo? Tak to jste úplně správně. Mimo záznam se totiž jmenuje politická situační komedie, kterou ve středu dne 15. 3. 2023 odehrálo VČD Pardubice jako soutěžní představení letošního Grand Festivalu smíchu. Tradičně vynikající herecké obsazení, vynikající herecké výkony a nadšení diváci.

Přeji domácímu týmu, aby v konečném hodnocení zabodoval co nejlépe, ideálně aby vyhrál. Zasloužil by si to, a to nejen za toto povedené představení.

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň