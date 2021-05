Dne 4. 5. 2005 zemřel filmový a divadelní fotograf, pan Jaromír Komárek (nar. 1933), rodák z Dolní Rovně. Spolupracoval na 82 filmech a 5 seriálech, fotografoval pro Hudební divadlo Karlín.

Namátkou mohu jmenovat například tyto tituly: Hoří má panenko, Lásky jedné plavovlásky, Tři oříšky pro Popelku, Homolkovi, Všichni dobří rodáci, Přijela k nám pouť, Amadeus, Valmont, 30 případů majora Zemana, Cirkus Humberto, My všichni školou povinní, Malý pitaval z velkého města, Indiana Jones a mnoho, mnoho dalších…

Miloš Forman nám 15. října napsal mailem: „Mirek Komárek byl tím nejdiskrétnějším pirátem na filmové scéně. Jak to dělal, Bůh ví, ale on to v tý kameře vždycky měl a vždycky tak, aby Vám to vyrazilo oči.“ Je tomu skutečně tak. Fotografie Jaromíra Komárka byly, jsou a budou, jako když jsou jedním políčkem vystřiženým z filmového pásu.

Jednou jsem se Jaromíra Komárka (mého strýce) ptal, proč se nedělají fotografie přímo z okének filmového pásu? Tehdy, někdy před zhruba čtyřiceti lety, jsem od něho slyšel tuto odpověď: „Snímky by byly totiž velmi nekvalitní. Na pásu je ostré tak každé páté políčko. Když se ale dají neostrá políčka v projektoru do pohybu, vzniknou kvalitní a dokonalé pohyblivé obrázky.“

V seriálu Malý pitaval z velkého města si Jaromír Komárek střihl i vedlejší filmovou rolí jednoho z vyšetřovatelů. Všechny televizní kanály opakovaně tento seriál zařazují, a tak nejen pro nás nejbližší, ale pro všechny známé z Dolní Rovně, Prahy, Pardubic, Ústí nad Labem, Turnova i dalších míst naší republiky pro nás Mirek zůstává i po roce 2005 nejen ve vzpomínkách, ale i na TV obrazovkách!

Čest jeho památce. Určitě potěšením pro všechny je to, že ve šlépějích svého otce kráčí i jeho syn, Aleš Komárek, filmový producent.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň