Ve výstavním sále Kulturního a informačního centra Přelouč je k vidění nová výstava „Přelouč a Bratrouchov. Z historie dětských táborů v Krkonoších (1931 – 2021)“. Tato výstava je poněkud netypická, jelikož se nevěnuje historii Přelouče a Přeloučska. Přesto se ale regionálních dějin týká. Již 90 let totiž mohou děti z Přelouče a okolí jezdit na kolektivní letní rekreaci do Krkonoš a jejich blízkého okolí, zejména pak do Bratrouchova nedaleko Jablonce nad Jizerou. Tato rekreace byla velmi oblíbená a většina účastníků na tábory dodnes ráda vzpomíná.

Vše začalo již v roce 1898, kdy v této oblasti začal přeloučský Sokol pomáhat místním příhraničním organizacím v Bítouchově, Pasekách nad Jizerou a Bratrouchově. V letech 1931 – 1948 (s válečnou přestávkou) pak v Bratrouchově pořádal také dětské tábory. Na ně navázaly koncem 50. let 20. století tábory pionýrské, respektive odborové. Ty pořádala Tesla Přelouč pro děti (nejen) svých zaměstnanců a to až do roku 1992. Postupně zde vybudovala chatky a velkokapacitní chatu, takže bylo možné na jeden turnus tábor poslat i 200 dětí a šly realizovat i zimní tábory. V 90. letech 20. století tábory skončily, ale od roku 2001 do přilehlé oblasti jezdí zase tábory Domu dětí a mládeže Přelouč.

Byla to historická zima. Pamatujete den, kdy Pardubice zmizely pod závějemi?

Na výstavě je k vidění zejména téměř 300 fotografií a zhruba 200 ukázek z táborových kronik. V kronikách jsou zajímavé zápisy a kresby, které pořídili přímo tehdejší táborníci. S odstupem času nabývají poměrně cennou historickou hodnotu. Fotografie a dokumenty pochází jak ze sbírek přeloučského muzea (v roce 2021 získalo rozsáhlý “bratrouchovský archiv“ od dlouholetého hlavního vedoucího tábora, pana Miloslava Machače), tak i od někdejších účastníků, kteří je zapůjčili k oskenování. Ve vitrínách jsou vystavené zmíněné kroniky, různé další tisky, odznaky a ukázky z přípravy vedoucích oddílů. Nechybí vlajka tábora z roku 1990. Návštěvníci mohou na vystavených dokumentech najít i sami sebe.

Autor textu: Matěj Pešta

Výstava je otevřena do 31. 5 2022 ve výstavním sále Kulturního a informačního centra města Přelouče na Masarykově náměstí v čp. 26. Vstup na výstavu je zdarma. Výstavní sál se nachází v prvním patře, není bezbariérový. Otevírací doba je dle pracovní doby Kulturního a informačního centra města Přelouče. O státních svátcích zavřeno.

Pondělí, středa 8:00-17:00. Úterý 8:00-16:00. Čtvrtek, pátek 8:00-15:00.

Sobota 8:30-11:00

Dovolujeme si upozornit, že přeloučské infocentrum bude asi do 21. února ze zdravotních důvodů zavřené, proto je možné výstavu navštívit jen po předchozí dohodě (např. na telefonu 731 697 085). Pokud bude muzejník v dosahu, výstavu otevře. V sobotu 12. a 19. února bude zavřeno úplně. Kulturní a informační centrum děkuje za pochopení.