„Tak například v zimě (tehdy opravdu mrzlo) jsme nastříkali vodu z domovních hydrantů na část parkoviště před panelákem (tenkrát na něm tolik aut nebylo) a měli jsme kluziště. Požární hadice jsme pak sušili na zábradlí u výtahových šachet. V létě jsme na Moravském Předměstí pořádali táboráky s harmonikou nebo kytarou, jezdecký oddíl vozil děti na koních. Organizovali jsme i sportovní hry, na kterých soutěžily děti z jednotlivých vchodů, třeba i ze dvou paneláků. Jednou jsme dokonce pod okny paneláku k velké radosti všech opekli i sele. Celkem jsme se díky tomu mnozí znali. Vše bylo možné také proto, že bylo více času, neměli jsme počítače, mobily a jiná lákadla,“ zavzpomínal pro Deník Marcel Kraus z Hradce Králové.

Některé tehdejší děti si na zmíněné zábavy, už v roli rodičů, v době „předkovidové“ vzpomněly a akce na sídlišti zopakovaly.

Pardubická sídliště

Fenoménem 70. a 80. let 20. století byla i v Pardubicích sídliště. V Pardubicích jako první tohoto typu vznikla Dukla, která byla realizována v 50. letech 20. století na místě po c. a k. vojenské nemocnici. Na pravém břehu Labe, kam se město do té doby prakticky nerozšiřovalo, se v 60. letech začalo se stavbou sídliště Polabiny. V roce 1961 byla na Zeleném předměstí dokončena také Višňovka, stavebně i umístěním podobná Dukle. Na severovýchodě města v 70. letech začalo vznikat nejmladší z těchto sídlišť, Dubina. (zdroj Východočeské muzeum Pardubice).

