Zdeněk Veselík vedl více než padesát let kroniky o sportovním a kulturním životě v Pardubicích.

Zdeněk Veselík. | Foto: archiv rodiny

Dne 10. ledna 2021 by se 90 let dožil Zdeněk Veselík – velký pardubický patriot, kronikář a spoluzakladatel pardubického nohejbalu. Přes 50 let vedl kroniky o sportovním a kulturním životě v Pardubicích. Sestavil více než 26 kronik a organizoval také srazy bývalých sportovců, kteří prošli pardubickými kluby.