ZRUŠENO. V pondělí 23. srpna vydalo Východočeské muzeum Pardubice tuto zprávu: Horkovzdušný balón nad pardubickým zámkem měl v úterý 24. srpna připomenout historickou událost. Východočeské muzeum v Pardubicích bohužel musí netradiční akci zrušit – kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Výročí netradiční události si proto připomeňme aspoň touto formou.

Velká událost, o které se všude mluvilo a psalo. To bylo přistání balónu francouzských větroplavců, které před 130 lety přinesl vítr z Prahy do Pardubic.„Psal se čtvrtek 13. srpna 1891 a Francouzi Louis Godard a Eduard Sourcouf podnikli let balonem Victor Hugo ze Zemské jubilejní výstavy v Praze do Pardubic. V Národních listech se dochovala reportáž z tohoto poněkud dramatického letu. Zaznamenal ji snad poručík hrabě Coudenhove, který se letu také účastnil,“ říká ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

A co psaly Národní listy v roce 1891? „Pražský výstavní balon nad Pardubicemi. Celé město bylo na nohou, když se objevil na obzoru. Plul nad námi ve výši asi půldruhého sta metrů a bylo patrno, že smělí vzduchoplavci hodlají zde sestoupiti. Bylo několik minut po půl osmé. Proud vzduchový unášel balon přes cukrovar, hotel Doskočilův, sklad páně Stausův přes nádraží, kdež na chrudimské silnici snesl se skoro až k zemi asi tři sta kroků od města. Ale opět zvedl se balon a plul volně dále v neveliké výši k Vinici, výletní to restauraci, asi čtvrt hodiny vzdálené, na vesničku Pardubičky, za nimiž konečně k zemi dopadl. Z Pardubic spěchalo tam na sta lidi, již přivítali větroplavce, zatím šťastně sestoupivší. K desáté hodině, když vyprázdněn, sbalen a složen byl balon, byli vzduchoplavci i s balonem za velikého vzrušení přivezeni do města. Balon uložen byl v domě p. barona Krause, hosté uvedeni do Měšťanské besedy. Dnes (v pátek) o osmé hodině ranní odjíždějí vzduchoplavci v kočárech na Kunětickou horu, aby si prohlédli starobylý slavný hrad.

Kateřina Procházková Skůpová