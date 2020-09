V pondělí 14. září začal festival Týdny pro duševní zdraví (TDZ), který má za cíl vzdělávat veřejnost a bořit předsudky spojené s tématem duševního onemocnění.

V pondělí 14. září začal festival Týdny pro duševní zdraví. | Foto: M. Venclová

Zahájen byl výstavou Lucie Sedláčkové s názvem Zavařeny v Klubu 29. Výstava krátkých stripů odhaluje strachy, vzorce a zákoutí mysli a jejím cílem je detabuizovat téma duševního zdraví. Ke zhlédnutí bude v Klubu 29 až do 4. října. Tato akce, kterou pořádala organizace Péče o duševní zdraví ve spolupráci s Centrem pro otevřenou kulturu, byla zároveň celorepublikovým happeningem k oslavě 30 let od vzniku komunitních služeb v ČR. Komunitní služby už 30 let “šlapou“ a podporují své klienty na cestě k zotavení.