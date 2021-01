Ze zámeckých valů se nabízejí krásné výhledy na pardubický zámek i samotné centrum města. Mimo jiné zde najdete také pávy a kozí výběh.

Pohled ze zámeckých valů. Krásné výhledy na zámek i na město. | Foto: LuJ

V lednu na valech pardubického zámku řádila námraza, a tak byly několik dní zavřené. „Led na pískovcových schodech drží a bez poškození nelze seškrábnout. Solit je také nemůžeme. Tak prosím vydržte a využijte krásného počasí třeba k procházce Tyršovými sady,“ prosilo návštěvníky Východočeské muzeum Pardubice, které v zámku sídlí. O víkendu již byl sníh v Pardubicích minulostí a valy byly opět otevřené – na procházku se můžete vypravit denně od 10 do 16 hodin, pokud vám plány opět nezhatí námraza. A to by byla velká škoda, jak dokládají snímky Luboš Jeníčka. Zimní valy a pohled z nich na historickou část města je kouzelný. A se sněhem ještě kouzelnější.