Nové Hrady u Litomyšle. | Foto: Jaroslav Černý

Nové Hrady u Litomyšle, Pardubický kraj.

Zámek vystavěl v 70. letech 18. století ve stylu rokoko hrabě Jan Antonín Harbuval de Chamaré. Od Pardubic je vzdálen asi 45 km. V současnosti ho vlastní rodina Kučerova. Prohlídka zámku vás provede mnoha zdobenými schodišti, projdete výstavou Umění nábytku v proměnách staletí, nahlédnete do soukromých prostor majitelů a posadíte se ve slavnostním sále.

Kromě prohlídky vlastního zámku s bohatě zařízenými pokoji je možné navštívit na vyvýšenině zbytky hradu. Hrad je sešlý věkem, tak to chce dobré oko. Je umístěn na pahorku, tak ho jistě najdete. Vede k němu i křížová cesta. Z vrcholku uvidíte místní stáje s výběhem koní a velkou farmu s množstvím srnčí a dančí zvěře. Muzeum mopedů a motokol je umístěno v budově barokní sýpky. Pro módní fajnšmekry se nabízí Galerie klobouků. A kdo se chce ztratit tomu, poslouží přírodní Labyrint. Malé přírodní dívadlo přímo láká na pořádání komorní hudby či mluveného slova.

A pokud procházíte areál zámku ruku v ruce se svojí budoucí polovičkou, dobře si prohlédněte svatební síň. To jen tak co by kdyby a zrovna tady? Rozlehlost areálu s udržovanými parky a zahradami vybízí k procházce. Hned na začátku dojdete do míst, kde se nachází kavárna. Tu si nechte ujít, na konci procházky se do ní vrátíte. Procházkou anglickým parkem, upravenými zahradami plné květin, potěšíte svoje oko. Jsou tam i lavičky, aby pozadí znaveného poutníka mělo kde odpočinout.

A když projdete celý park a navštívíte všechna lákadla, která zámek poskytuje, pak je čas na tu kavárnu. Nebo restauraci. A jak tak v té kavárně sedíte a debužírujete, dochází vám, že jste si vyhradili příliš malou porci času na prohlídku zámku a okolí. Zvláště pak, pokud jste měli to štěstí, že Vás provede sám pan Kučera, který doplní prohlídku mnoha pikantnostmi z rekonstrukce zámku. Tak mnoho štěstí.