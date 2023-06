Červnové cestování stálo za to. Zámek Valeč oslavil 10 let od svého znovuzrození, zámek Nasavrky zve do 26. června na příjemnou výstavu dvou výtvarnic a městečko Polná, které se bohužel proslavilo násilnou smrtí Anežky Krásnohorské, má spoustu zajímavých památek. Podívejte se na fotografie pana Jaromíra Pýchy z Dolní Rovně. Děkujeme.

Zámek Valeč slavil 10. výročí svého znovuzrození. | Foto: Jaromír Pýcha

Po práci rekreaci, řekli jsme si doma a vyrazili ve dnech 9. až 11. 6. 2023 do míst námi před nedávnem poznaných. Krásný soukromý zámek ve Valči byl náš hlavní cíl, leží nedaleko od Třebíče či Dukovan. V sobotu dne 10. 6. 2023, uprostřed našeho pobytu, tam proběhla vzorně organizovaná oslava 10. výročí od znovuzrození tohoto unikátního, soukromého objektu pro veřejnost. Na programu byla děkovná mše svatá, atrakce pro děti a dospělé, přítomen byl i „původní“ zakladatel zámku Smil II. Osovský z Doubravice, který roku 1530 směnil hrad Osovou za ves Valeč, kde se usadil a původní tvrz přestavěl na renesanční zámek.

Zámek měnil postupně své majitele, až skončil v užívání místního JZD, z původního vybavení nezbylo zhola nic. Spoustu let chátral, až se objevil jeho zachránce, Ing. Bronislav Vala, místní podnikatel, který se narodil v roce 1958. Jak nám prozradili místní obyvatelé Ing. Vala, nejenže zachránil zámek, vybudoval nefalšovaný ráj pro odpočinek, ale má obrovské zásluhy na rozvoji a zviditelnění celé obce. Bohužel se nedožil těchto nádherných oslav, zemřel náhle v minulém roce. Ve vzpomínkách i historii však zůstane jedinečným a nezapomenutelným pro současnou i budoucí generace. Čest jeho památce!

Při netradiční hrané prohlídce zámku jsme dokonce od pana Smila a jeho choti dostali výborný domácí koláček, zaposlouchali se na malou chvilečku do čtení pohádky v podání paní chůvy, a věřte, nadšeně a v klidu naslouchal i neposedný kašpárek. V sále se dobově hrálo, tančilo a hodovalo, osobně jsem zkontroloval, že kuřecí křidélka byla pravá a voněla do dálky. K vidění byla i kobra, jejíž kůže není při pohlazení překvapivě vůbec slizká.

Zlatým hřebem programu byl koncert úžasné Anny K. Není třeba mnoho slov, koncert byl nabitý pozitivní energií, byl naprosto úchvatný. Stejně tak jako celý pobyt v nádherném a klidném prostředí, s dobrým jídlem, pitím i super relaxačním prostředím. Velkou ctí pro nás bylo alespoň na chvíli pohovořit s majitelkou zámku a zároveň ředitelkou hotelu, paní Anežkou Valovou.

Cestou do Valče, v pátek, jsme měli v úmyslu navštívit na zámku v Nasavrkách výstavu obrazů naší oblíbené výtvarnice Václavy Macků a její dcery Edity Slabé. To se nám nezdařilo, bohužel. Velkým překvapením a zklamáním zároveň pro nás bylo to, že místní Informační centrum, které mělo zajistit vstup na výstavu, zdobil prostý, přesto neúprosný nápis „Z technických důvodů dnes zavřeno“. Že máme opravdu smolíka jsme si pro jistotu ověřili i na telefonním čísle, které jsme vypátrali ve vývěsní skříňce umístěné vedle zámku… Škoda. Ale vřele doporučuji všem, ještě nějakou dobu, přesněji do 26. 6. 2023 výstava potrvá a takovou smůlu jako my už určitě mít nebudete.

Cestou zpět k domovu jsme svého doplňujícího cestovního cíle dosáhli. Navštívili jsme městečko Polná, které má zhruba pět tisíc obyvatel a docela dost zajímavých památek. Stihli jsme muzeum, Židovské město, synagogu i dům rabína, jehož součástí je i pověstná mikve. Prodiskutovali jsme s panem průvodcem, zjevně zapáleným a odborně vybaveným, i otázku násilné smrti Anežky Krásnohorské v roce 1899, po které byl z údajné rituálně motivované vraždy obviněn Leopold Hilsner.

Chcete-li se podívat na obrázky z cesty, prosím, můžete a to hned. Věřím, že poté zapátráte i na internetu. Pokud se rozhodnete taky tam někdy do Valče vyrazit, říkám jednoznačně, zklamaní určitě nebudete! Na závěr bych napsal jen pár vět ve stylu poety Bédy Hudečka z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje: Valečskému zámku, dám nejlepší známku. Odpočinku pravý ráj, i když pro nás jiný kraj (Vysočina). Zámek, wellness, to jde k sobě, inspiruj se, radím tobě. Máš-li se jen trochu rád (a), Moravy ráj jeď poznat. Nemá smysl více psát, fotky rovnou jdu přidat. Že nekecám, posuď sám (a), já tam zase zavítám (někdy).