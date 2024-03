Na úřední desce Obecního úřadu Dolní Roveň je již od 20. února 2024 vyvěšena veřejná vyhláška o stanovení záplavového území včetně zóny aktivního záplavového území.

Záplavové území Dolní Roveň. | Foto: Jaromír Pýcha

Přátelé z Dolní Rovně a přátelé Dolní Rovně ze širokého okolí. SOS! Nikoho nechci podceňovat, ale já osobně jsem asi nebyl úplně ve střehu a přehlédl dost zásadní zveřejněnou informaci MÚ Holice na základě Povodí Labe s. p.

