Mezi města po Praze nejzajímavější právem řaděny jsou Pardubice. Město leží uprostřed úrovné, svěží roviny… Tak začíná historický tisk z roku 1921 věnovaný Pardubicím a Kunětické hoře. Podívejte se na stránky „turistického průvodce", který vznikl před sto dvěma lety. Zve i do dnes již neexistujících míst. Děkujeme za zajímavý příspěvek panu Jaroslavu Černému.

Pardubice a Kunětická hora, rok 1921, nakladatelství Pavla Körbra v Praze. | Foto: Jaroslav Černý

Občas se ke mně dostane, nebo koupím nějaký starý tisk.

Tisk, který vidíte na fotograiích, jsem koupil u Smíchovského nádraží v Praze. Je to už pár let. Už se to tam nedá. Stálo to 10 korun.

A protože vím, že mezi čtenáři Deníku je dost očí, které se rády pokochají na starých dokumentech, tady je.