Jaká byla letos sklizeň v pardubickém okrese. „Kvůli deštivému počasí se sklizeň přibrzdila. Pole byla podmáčená a na některá z nich nebylo možné vyjet s technikou. Další vliv na zpoždění sklizně měl pozdní příchod jara. Žně tak byly v pardubickém okrese prakticky dokončené až v druhé polovině srpna. Sklizeň se dá považovat v dlouhodobém horizontu za průměrnou a co se týká kvality, spíše za podprůměrnou. U řepky olejné byly zaznamenány nižší hektarové výnosy ve srovnání s loňskou skutečností. Deštivé počasí však přálo plodinám, které slouží k výrobě objemných krmiv pro živočišnou výrobu. Chovatelé hospodářských zvířat se proto nemusí potýkat s nedostatkem objemného krmiva jako před dvěma lety,ʺ zhodnotil letošní žně ředitel Okresní agrární komory Pardubice Josef Štěpanovský.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.