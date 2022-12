Soutěž je určena všem, co mají zahrady. Jejím cílem je přilákat na ně v předepsané prosincové a květnové dny co nejvíce divokých zvířat. Za pozorování takových živočichů získávají zahrady body. A jen ty nejlepší z nejlepších pak po 3 a více letech mají šanci získat titul Živá zahrada. V tomto roce se to zatím žádné zahradě nepovedlo, ale to může zimní kolo ještě změnit. Přihláška do soutěže je zde: https://zivazahrada.cz/soutez/prihlaska/ , karta na zaznamenávání pozorovaných druhů pak zde: https://zivazahrada.cz/soutez/mapovaci-karta/ .