Vyzývali jsme malé i velké příznivce a obdivovatelé hasičů. A opravdu vše bylo na vaší fantazii. Posílat jste mohli textová přání, obrázky, zvukové záznamy i videa.

12. ročník projektu „Dávají za nás ruku do ohně“ vyhlasílo MV – generální ředitelství HZS ČR a HZS Pardubického kraje. Soutěž je pod záštitou generálního ředitele HZS ČR. Uzávěrka krajského kola byla 15. května 2020. Je pravda, že koronavirová epidemie trochu zbrzdila zasílání příspěvku a k nám tolik přání nepřišlo. Je to škoda!

Přesto se sešla odborná porota a máme pro vás výsledek. Vítězové měli být pozváni k převzetí ceny na Den otevřených dveří stanice Pardubice, a to 23. května 2020. Jenže situace, která zasáhla nás všechny, tomu nedovolila, a neuskutečnil se ani den otevřených dveří. Ceny jsme tedy většinou zaslali poštou.

První místo vyhrály v kategorii I. stupeň ZŠ – děti ze Základní školy Brněnec – kolektiv 3. třídy.

A my výhercům tleskáme – jmenovitě Dominiku Pandulovi, Petře Bártové, Aničce Opršalové, Radce Blaškové, Karolíně Pelíškové a Sofii Langerové. Děti nám zaslaly nádherné leporelo i s krátkou básničkou.

Jsme velice rádi, že o naší soutěži ví opravdu téměř každý, a dokonce i lidé z různých koutů České republiky. V naší soutěži se již za minulé ročníky objevily výtvory z Brněnska i Vysočiny a tentokrát se o soutěži dozvěděli i hasiči z Královéhradeckého kraje. Můžeme s radostí oznámit, že v kategorii dospělých – dobrovolní a profesionální hasiči 1. místo obsadil Miroslav Vávra z Náchoda, bývalý příslušník profesionálních hasičů v Náchodě. Jeho básnička se opravdu líbila všem. A my slibujeme, že určitě v rámci oslav 20. výročí, ještě zazní, aby ji slyšelo co nejvíce lidí. Všem výhercům gratulujeme a hlásíme, že nejlepší výtvory postupují do celostátního kola soutěže. My se těšíme opět na další ročník soutěže – Dávají za nás ruku do ohně.

por. Bc. Vendula Horáková