Zahrnuta v tomto počtu byla údržba hasičské zbrojnice a údržba sportovního hřiště. Jednotka celoročně dbala na akceschopnost techniky, a garáží. Pomáhali rovněž v areálu bývalých kasáren, kde vzniká studie na novou hasičskou zbrojnici. Součástí činnosti jednotky jsou odborná školení, například práce s dýchací technikou, obsluha motorových pil, kurs předlékařské první pomoci, školení velitelů a strojníků. Jde o dovednosti, které hasiči potřebují pro výkon své činnosti. Vjíždějí nejen k požárům, ale také k odstraňování překážek na komunikacích a k dopravním nehodám.

V roce 1927 byla zahájena stavba první hasičské zbrojnice a rekonstrukce stávající budovy přišla v roce 1958. V roce 2001 došlo na „zmrtvýchvstání“ sboru, který se dodnes úspěšně rozrůstá. Před deseti lety proběhla rekonstrukce vnitřních prostor hasičské zbrojnice a o čtyři roky později se dočkal objekt opravy vnější fasády.

„Jsme pyšní na to, že jsme v roce 2006 zrenovovali historickou koňskou stříkačku, která letos oslaví sto čtyřicet čtyři let a na její pořízení přispěli tehdy obyvatelé Dašic a hasiči,“ uvedl starosta Zdeněk Kirnig „Koňku využíváme při oslavách sboru, občas zajedeme na podobné akce do okolí nebo se s ní účastníme svateb svých členů,“ dodal starosta.

Hasiči pořádají tradiční bál, hasičskou soutěž Memoriál Antonína Hory, vítání sv. Mikuláše, při posvícení den otevřených dveří hasičské zbrojnice a výstavu modelů aut Jiřího a Radka Horových. Jezdí s technikou na akci Retroměstečko do Pardubic, kde se prezentují aktivní ukázkou vyprošťování osoby při autonehodě a hašení hořícího vozidla.

Věra Nutilová