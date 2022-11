Mladé divadelní studio LAIK, které už téměř deset let působí pod vedením herce Zdeňka Rumpíka při Východočeském divadle Pardubice, uvede derniéru autorské pohádky O ztraceném Večerníčkovi. Uskuteční se v neděli 30. října od 15 hodin na Malé scéně ve dvoře v Pardubicích. Pohádka z pera dramaturgyně souboru Kristýny Pleškové zavádí mladé diváky do pohádkové země mnoha generacím známého chlapce jménem Večerníček. „Když si Honzík a Anička chtějí večer pustit jeho pohádku, malý Večerníček na svém pověstném kole nepřijede. Obě děti se ho proto vydají hledat. Na dobrodružné cestě pohádkami se setkají s Broučky, Včelími medvídky, ale také s Rákosníčkem i s Bobem a Bobkem. Všechny pohádky jsou však přeházené a pomíchané,“ uvedla autorka scénáře.Inscenace pardubických začínajících herců vznikla při příležitosti 55. výročí prvního uvedení Večerníčka. „V roce 2020, kdy měla být premiéra, kterou ale nakonec o rok posunula pandemie covidu, slavil Večerníček půlkulatiny. A při této příležitosti jsme si s Kristýnou řekli, že by byla škoda toto výročí nepřipomenout. V inscenaci jsme použili řadu klasických pohádek, dětem jsme tak rozšířili znalosti a dospělým připomenuli pohádky z jejich dětství,“ řekl režisér inscenace Zdeněk Rumpík. Pohádku O ztraceném Večerníčkovi v repertoáru Studia LAIK v listopadu nahradí známá pohádka bratří Grimmů Sněhurka opět v provedení nejmladších členů souboru.