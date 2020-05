Filmaři tam natáčeli oblíbený seriál Četnické humoresky, teď v areálu bývalých Jaselských kasáren divoce rostou keře a náletové dřeviny, množí se hlodavci, pobíhají i jiná zvířata, žijí lidé bez domova, výjimkou nejsou černé skládky. Mnozí lidé z okolí areálu v brněnském Králově Poli mu přezdívají Sherwoodský les podle známého místa, kde řádil Robin Hood se svými zbojníky. Nedávno ale neudržovanému území svitla naděje, že se v blízké době promění na přivětivé místo k bydlení pro stovky Brňanů.

Městští zastupitelé totiž nedávno odsouhlasili vyřešení sporů s firmou Kliminvest, které dlouhodobě brání dalšímu rozvoji lokality. Deník Rovnost o nich informoval už dřív. Zástupci města a investor uzavřou dohodu o narovnání a následném prodeji dotčených pozemků. „Dohodou ukončíme soudní spory na určení platnosti a účinnosti smlouvy mezi městem a společností a také zrušíme předběžné opatření blokující území pro další stavební využití,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Firma za pozemky městu zaplatí 222 milionů korun. „Stanovili jsme si podmínku vybudování silnice propojující Šumavskou a Dělostřeleckou ulici. Dále jsme se dohodli na vybudování školky s přiměřeným počtem míst, která budou odpovídat nárokům plánované zástavby,“ vysvětlil brněnský radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Zástupci firmy Kliminvest Deníku Rovnost potvrdili, že v lokalitě na základě dohody s městem počítají se vznikem školky i vybudováním komunikace propojující ulice. „V lokalitě vznikne komplex s převažující bytovou výstavbou. V souladu s dohodou můžeme začít postupně pracovat a zahájit nutné kroky k naplnění legislativních požadavků potřebných k zahájení stavby," přiblížila mluvčí společnosti Martina Voráčková.

Spor o areál Jaselských kasáren

- V roce 2006 zástupci města uzavřeli se společností Kliminvest smlouvu na výstavbu bytového a administrativního komplexu.

- V dalším roce začal investor vojenské budovy bourat.

- V roce 2009 zástupci města kvůli zpoždění vypověděli investorovi nájemní smlouvu.

- Proti výpovědi se bránil u soudu.

- V roce 2017 podal investor na město žalobu o náhradu škody 361 milionů korun.

- Nedávno zastupitelé schválili uzavření dohody o narovnání.

Už před čtyřmi lety zveřejnila společnost ATX Architekti studii s návrhem podoby budoucí čtvrti. Její autoři navrhli zástavbu určenou převážně k bydlení a doplněnou komerčními prostory a službami. Ve vnitroblocích bytových domů si představovali zeleň a stromy.

Území rozdělili do několika bloků, mezi kterými se lidé třemi příčnými ulicemi dostanou ze Štefánikovy do Staňkovy ulice. „S tímto konceptem stále pracujeme, ale při jednání město vzneslo připomínky jako třeba doplnění předškolního zařízení. Znamená to, že se koncept ještě změní,“ sdělil jednatel firmy Rostislav Jakubec.

PRO BEZPEČÍ LIDÍ

Dohodu mezi městem a společností, která umožní začít kultivovat jeden z největších brownfieldů v Brně, vítají zástupci královopolské radnice. „Obyvatelé přilehlých bytových domů, ale i ti, kteří jenom procházejí po Staňkově ulici, se v těchto místech necítí bezpečně,“ podotkla starostka městské části Karin Karasová.

Tamní zastupitelé už dřív prodej pozemků doporučili za několika podmínek. Jednou z nich bylo, že investor v místě vybuduje stovku parkovacích míst nad rámec povinných stání.

Zástupci města uzavřeli s investorem smlouvu na výstavbu administrativního a bytového komplexu v roce 2006, o tři roky později ji kvůli zpoždění vypověděli. Investor se bránil žalobou. Soudní spory tak na další roky zablokovaly rozvoj areálu. Před třemi roky podal investor na Brno žalobu o náhradu škody 361 milionů korun.