Nguyen Van Chi přežil válku ve Vietnamu, ale jeho rodinu málem zranil pád janovského paneláku, který se vymkl kontrole.

Demolice paneláku v Janově zasáhla sousední budovu se samoobsluhou. | Video: Deník/Martin Vokurka

Za pokladnou vietnamské samoobsluhy je kuchyň, kde snídala skupinka dětí. Pár minut poté, co odešly, vletěly do místnosti těžké kovové dveře ze zadní chodby. Železo, beton a střepy dopadly na místo, kde ještě před chvílí sedělo batole. „Bylo to jako bomba,“ říká 62letý Nguyen Van Chi, když po úklidu u prasklých stěn a rozbitých oken vypráví, co se v jeho budově stalo. Obchodníkovi, který v Čechách pracuje od roku 1980, se ulevilo. „Mohlo to někoho zabít, ale měli jsme štěstí,“ dodává.