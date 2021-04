K nehodě došlo mezi zastávkami Poruba koupaliště a Vřesina. Podle soudu bylo zabezpečení tratě téměř primitivní a vše změnila až tragická nehoda, ta by se ale ani tak nestala, pokud by se řidič, jedoucí s tramvají na porubskou smyčku řídil pravidly provozu.

Nečekal totiž na zastávce na povinné křížení s protijedoucí soupravou a pokračoval dále. Na nepřehledném místě se tramvaje vezoucí okolo devadesáti cestujících srazily. Přímo při nehodě zemřeli na místě dva lidé, třetí člověk v nemocnici, různá zranění utrpělo dalších osmatřicet lidí. Včetně viníka nehody.

Tomu nejprve uložil okresní soud tříleté vězení, nicméně krajský soud trest o rok zpřísnil. Muž si odseděl polovinu a pustili ho na podmínku. Během soudního líčení zazněly i výtky na adresu ostravského dopravního podniku, ten zaznamenal a zatajil na téže trati více „nebezpečných situací“ a dostal za to také pokutu od drážního úřadu.

Na jednokolejné trati už bylo nainstalováno moderní zabezpečovací zařízení v hodnotě 18 milionů korun, které by mělo další podobné nehodě zabránit. Je koncipováno tak, že pokud na trati náhodou vyjedou dvě tramvaje proti sobě, dojde k okamžitému přerušení dodávky elektrické energie a tramvaje nemohou dále pokračovat v jízdě.

Pokuta pro dopravní podnik

Odsouzený řidič vinu přiznal a za své tragické pochybení se omluvil nejprve v dopisech, následně i přímo před soudem. Jeho advokát u soudu upozornil, že na neštěstí má podíl i ostravský dopravní podnik, který podle něj trať dostatečně nezabezpečil.

Navíc se při vyšetřování ukázalo, že v letech 2000 až 2007 došlo v tomto úseku k devíti podobným situacím, kdy proti sobě jely dvě tramvaje. Řidičům se ale vždy podařilo včas zastavit a vycouvat. Dopravní podnik o těchto mimořádných událostech ani jednou neinformoval drážní úřad, za což dostal pokutu. Obhajoba tvrdila, že pokud by dopravní podnik zavčas přijal potřebná opatření, neštěstí se dalo předejít.

Soudkyně sice tehdejší systém zajištění tratě označila za téměř primitivní, pokud by se však muž řídil všemi nařízeními a směrnicemi, tragédie by se nestala.

Tramvaj řízená odsouzeným řidičem jela místo povolených šedesáti kilometrů v hodnotě 61,9 kilometru v hodině, druhá pak 55,3 kilometru v hodině. Ze znaleckých posudků vyplynulo, že při stejném způsobu brzdění stačilo, aby obě jely do padesáti kilometrů v hodině, a dokázaly by včas zastavit.

Z tříletého trestu čtyřletý

Případem se nejprve zabýval Okresní soud v Novém Jičíně. Ten muže poslal na tři roky do věznice s dohledem. Obžalovaný i státní zástupce se proti verdiktu odvolali ke Krajskému soudu v Ostravě, který v srpnu zpřísnil trest ze tří na čtyři roky.

Odvolacího řízení se zúčastnili i někteří z cestujících, kteří při nehodě utrpěli zranění. „My jsme měli štěstí. Kdybychom seděli vpředu, už bychom tady asi nebyli. Já jsme měla rozbitá kolena, manžel dopadl hůře, měl pomlácená celá žebra. Stále se nám to vrací, život jde ale dál,“ řekla účastnice nehody, které se původní tříletý trest zdál odpovídající.

Také státní zástupce byl s novým rozsudkem spokojený s tím, že: „Soud vyhověl našemu odvolání. Ten trest plně postihuje stupeň společenské nebezpečnosti jednání pana obžalovaného, a zejména bylo zohledněno množství zraněných a bohužel i zemřelých. Ty čtyři roky je to, co jsme požadovali,“ prohlásil.

Po odpykání poloviny trestu požádal odsouzený řidič o podmíněné propuštění a okresní soud v Ostravě jeho žádosti vyhověl.

Hasiči: Zásah byl velmi složitý

„Zrovna jsem říkala kamarádce: Vlasti, už budeme vystupovat. A vtom najednou prásk! Vymrštilo mě to ze sedadla a najednou jsem byla na zemi. Šlapali mi po hlavě, na mně leželi dva těžcí chlapi. Nemohla jsem dýchat, byly to hrůzné okamžiky. Kamarádku ten náraz odhodil na schody. Volala mě o pomoc, ale já jsem nemohla nic dělat. Byla to zoufalá situace. Viděla jsem viset z tramvaje tělo pána, který byl očividně mrtvý. Byl to strašný pohled,“ řekla Deníku den po havárii další účastnice nehody, kterou záchranáři převezli na chirurgické oddělení ostravské městské nemocnice.

„V nemocnici byl šílený shon, ale vše fungovalo perfektně. Všechna čest. Postarali se o mě opravdu dobře,“ řekla tehdy žena, která utrpěla zlomeniny pravého předloktí a hrudní kosti.

Závěrečná zpráva hasičů o zásahu při nehodě tramvají ve Vřesině hovoří i o složitých úkonech. Práci ztěžoval už jen fakt, že k nehodě došlo ve špatně přístupném místě (záchranné složky tam jely polem). „Největším problémem při vyprošťování se ukázaly masivní konstrukce tramvají. Daly se používat jen rozbrušovací pily s kotouči na ocel,“ stojí ve zprávě s tím, že nemalé potíže vyvstaly i kvůli uchycení sedaček k bočním rámům tramvají. Hasiči je museli „zdlouhavě odstraňovat ručním nářadím“, tedy odšroubovávat.