Dvorská firma vykouzlila stroj na roušky, chrlí dvě za sekundu. Zájem je velký

/FOTOGALERIE/ Do výroby stroje na obličejové roušky se pustila v době pandemie koronaviru firma SKV ze Dvora Králové nad Labem. Má s ním velký úspěch. Poptávka je veliká. Dvě výrobní linky už chrlí roušky v tempu dvě za sekundu v továrnách na ochranné zdravotnické produkty v Turnově a Červeném Kostelci, za dva týdny odejde další do Bučovic, na šesti se pracuje. Zájem je také ze zahraničí, v létě ji budou dodávat ze Dvora Králové do Arménie. Firma se specializuje na vývoj a výrobu strojů, které na trhu nejsou k dispozici.

Firma SKV ze Dvora Králové začala letos vyrábět linku na roušky. První zhotovila za deset týdnů. | Foto: Jakub Macháček

„Nápad vznikl na straně tradičních výrobců ochranných zdravotnických pomůcek a pro největší z nich tyto stroje v současné době vyrábíme. Semkli jsme se do nadšeného týmu a za cenu spousty hodin práce navíc, včetně svátků a víkendů, jsme prototyp téměř vykouzlili,“ vysvětluje jednatel firmy SKV Robert Štěpán, jak se zrodil aktuální výrobní trhák. „Celá linka vzniká z námi vyrobených komponentů. Podle našich informací jsme na českém trhu v současné době jediní výrobci těchto strojů. Ale v minulosti, patnáct let zpět, se už nějaké podobné stroje v ČR vyrobily,“ říká. Linka funguje na principu odvíjení a podélném skládání filtračního a krycího materiálu, které se po obvodu svaří pomocí ultrazvukové technologie. Rouška se ještě opatří drátkem a gumičkou. Jak dlouho to trvá? Bleskově. Linka vyrobí dva kusy přibližně za 1,25 sekundy. Dvůr Králové pomůže z krize podnikatelům Přečíst článek › Výroba linky na roušky trvá za normální situace přibližně šest měsíců. „V současné době, kvůli velkému tlaku trhu a především současné ceně roušky na trhu, jsme vyrobili první linku za deset týdnů. Druhá a třetí ale už trvala o něco déle, protože se na nich promítají úpravy vzniklé ze zkušeností z provozu první linky,“ popisuje Robert Štěpán. Na sestrojení výrobní linky pracuje většina z 21 zaměstnanců. Firma ještě rozšířila kapacitu o externí spolupracovníky. Pomáhají jí také firmy v okolí. Poptávka po výrobní lince byla skutečně velká. „Zájemců byly desítky. Někteří byli jen nadšeni pro rychlý zisk. Ti ale brzy zájem ztratili. Zůstali nám jen korektní zájemci, kteří mají s rouškami zkušenosti a kteří to myslí s dlouhodobou produkcí vážně. Za kontakty s těmito firmami jsme vděční, protože se díky nim dostaneme k vzácným informacím a technickým nápadům, díky kterým jsou naše linky lepší,“ přibližuje situaci na trhu Štěpán. FOTO: Safari Park sestaví kostru slavného nosorožce Sudána, vystavuje lebku Přečíst článek › Dvě výrobní linky ze Dvora Králové už jsou v provozu v Turnově a Červeném Kostelci. „Pracujeme na výrobě dalších šesti linek. Věříme, že vyrobíme a dodáme více než deset linek do konce tohoto roku,“ předpokládá jednatel. Novinka, o kterou se strhl zájem, zapůsobila také na režim a fungování menší firmy ze Dvora Králové. „Naučili jsme se více komunikovat a navzájem si pomáhat. Jsem svým kolegům velice vděčný za to, že to žádný z nich nevzdal a že všichni na svých pozicích udělali absolutní maximum. I touto cestou bych jim rád poděkoval,“ oceňuje šéf úsilí zaměstnanců. Firma SKV vznikla z vývojového střediska Orgalen v roce 1991. Soustředí se především na výrobu jednoúčelových strojů. Zaměřuje se na měkké materiály - textil a pěny. FOTO, VIDEO: Kostel v Borovnici má po 129 letech nový zvon, odlitý byl v Itálii Přečíst článek › „Tyto materiály se pomocí našich strojů odvíjejí či navíjejí, dělí, řežou, svařují pomocí ultrazvukové technologie, lepí a skládají. Naše stroje umí zpracovat textilie velkých formátů, se šířkou až 3 metry a kilometry délky. V minulosti jsme realizovali 500 jedinečných strojů od malých jednoúčelových přípravků přes speciální tiskařské stroje na výrobu hologramů, až po velké investiční celky - linky na výrobu setů operačního krytí pacienta,“ představuje, čím se firma zabývá. Jsou to specialisté na vývoj a výrobu strojů, které na trhu nejsou k dispozici. „Samotný vývoj a hledání nových technických řešení je to, co nás na této práci nejvíc baví,“ říká Robert Štěpán.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu