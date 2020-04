O návrat restauračních zahrádek, kde si lidé sednou s jídlem nebo kávou v Brně na čerstvém vzduchu i v době nynějších omezení kvůli koronaviru, usilují architekti z brněnského studia Hua Hua kolem Václava Kociána. Cílem iniciativy Gastro žije! je pomoci tamním gastronomickým podnikům, které vláda ze dne na den uzavřela.

Projekt lidem umožní podle tvůrců alespoň omezený a bezpečný pobyt ve veřejném prostoru, podniky si udrží zaměstnance a alespoň částečné příjmy z provozu.

Architekti navrhli vytvořit bezpečnou zónu, kam si lidé přinesou jídlo objednané u okénka gastropodniku, mohou si tam odložit roušku, najíst se, napít a pak znovu nasadit roušku a pokračovat mimo bezpečnou zónu. K jednomu stolku by zasedli maximálně tři lidé. „Oslovili jsme s tím ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a také náměstka Romana Prymulu. Potřebujeme povolení od státu. Nyní bychom porušovali pravidla, která nastavil krizový štáb,“ řekl jeden z iniciátorů nápadu Petr Kadlec. Do bezpečné zóny může pouze omezený počet strávníků.

Bezpečná zóna:



- cíl: podpora lokálních kaváren či restaurací v Brně i jiných částech republiky



- co nabídne: možnost venkovního stravování s respektem k nynějším opatřením



- postup: zákazník si u okénka vyzvedne jídlo, bezkontaktně zaplatí a v bezpečné zóně ho zkonzumuje bez nutnosti mít nasazenou roušku, s partnerem nebo maximálně jedním dalším členem rodiny



- jídelní sestava: stabilní trojnožka se třemi sedátky a viruodolnou deskou stolu



V úterý navrhovatelé cvičně rozložili stoly se sedátky na Kapucínském náměstí u Cafe Pilat. Pak vše zase sbalili.

Doposud získali tvůrci nápadu podporu tří brněnských podniků a jednají s dalšími. „Naše kavárna je na Kapucínském náměstí, kde není mnoho možností venkovního posezení, pokud nepočítám kostelní schody. A když bude provozovna uvnitř uzavřená, bylo by fajn, kdyby si lidé mohli na chvilku někde sednout. Možná to přiláká více zákazníků,“ poznamenal majitel kavárny Monogram Adam Neubauer.



Nápad se líbí náměstkovi primátorky Petru Hladíkovi. „Za návrh mladých architektů jsem rád. Budu diskutovat s představiteli Brna-středu a rady města Brna, abychom podpořili gastropodniky a kavárny. Forma poskytnout jim veřejný prostor zadarmo, je jedna z nejlepších,“ míní.



Pokud se takové stolky ve městě vyskytnou, při pěkném počasí by je zřejmě využila i studentka Terezie Grézlová. „Zní to jako dobrý nápad. Ale mám obavu, že koronavirus by se tam stejně nějak přenesl, protože lidé by si pravidla upravili po svém,“ bojí se.



Ekonom Petr Pelc si myslí, že nápad pomůže k udržení chodu podniku při dočasné odstávce, která nyní panuje. „Kavárna nebo restaurace tím také posiluje své renomé i v době karantény. Bude více viditelná, než před pár měsíci, kdy by ji mohl někdo přehlédnout,“ sdělil.



Pelc ale připustil, že některým provozovnám se spíše vyplatí nechat na krátkou dobu zavřeno.



Právě možných velkých nákladů se obává provozovatel restaurace Štatl a U Kozáka Pavel Podsedník. „Pokud tam nebude tolik lidí jako při normálním provozu, myslím, že by se nám jen kazily věci. Rozčepované pivo také dlouho nevydrží. Otevírat pro pár lidí za mě nemá smysl,“ prohlásil.



Jak se k plánu postaví ministerstvo jasné není. V úterý jeho zástupci na dotazy nezareagovali.

MICHAL HRABAL, JANA TOMALOVÁ