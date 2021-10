Po pár dnech na place totiž omylem nalila do džbánku pro hosty místo léčivého pramene louh. Napila se ho Xenie J., která má doživotní následky. Valachovou teď potrestal soud. Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti má podmínku.

V osudný den měla Valachová za povinnost mimo jiné nalít hostům hotelu do džbánů vodu z léčivého pramene Prusík, která byla stáčena do pětilitrových kanystrů. Na místě viděla kanystr o objemu 25 litrů, který jí nešel otevřít.

„Požádala jsem proto o pomoc zahradníka Ladislava Š., který ho otevřel a nalil do džbánku. Ten jsem dala na pult,“ uvedla Valachová s tím, že byla přesvědčena, že hostům podává léčivou vodu. Napila se Xenie J. Pálivou tekutinu sice ihned vyplivla, ale i tak s poleptaným zažívacím traktem strávila týdny v nemocnicích v Plzni a Praze a byla v pracovní neschopnosti až do února 2020, kdy jí byl přiznán invalidní důchod.

Tachovský okresní soud nejprve potrestal ženu trestním příkazem, když jí uložil podmínku, po podaném odporu pak v hlavním líčení rozhodl, že nejde o trestný čin a věc bude postoupena pro přestupek. Následovalo odvolání státního zástupce a Krajský soud v Plzni vrátil věc do Tachova k novému projednání. Tentokrát padl rozsudek – Valachová dostala čtyřměsíční trest, který jí soud podmíněně odložil na zkušební dobu jednoho roku.

Nedostatečné proškolení

Soud v odůvodnění konstatoval, že je nepochybné, že obžalovaná nebyla řádně proškolena a informována o tom, že na místě mohou být chemikálie, ale to ji podle něj nemůže vyvinit. Měla se řádně přesvědčit, že kanystr skutečně obsahuje léčivý pramen.

Soud také konstatoval, že stíháno by mělo být více osob, mimo jiné zahradník či ten, kdo barel s louhem na místě nechal. To si myslí i obžalovaná, která se proti verdiktu odvolala. „Měl by tu se mnou stát i ředitel a další,“ řekla ve středu u Krajského soudu, kde zopakovala, že celá věci ji sice velice mrzí, ale cítí se nevinna.

Rozhodnutí KS ji ale nepotěšilo. „Odvolání obžalované se zamítá,“ konstatovala soudkyně Ivana Růžičková. V odůvodnění mimo jiné konstatovala, že Valachová coby vysokoškolsky vzdělaná žena měla zaregistrovat nálepku na boku kanystru s chemikálií a měla si všimnout rozdílné barvy a zápachu tekutin.

Verdikt je pravomocný, Valachová si může maximálně podat dovolání k Nejvyššímu soudu. „Nebudu ho podávat,“ řekla Deníku s tím, že od nešťastné události, která jí výrazně zasáhla do života, veřejně nevystupuje. „Možná ale o tom všem napíšu knihu,“ uzavřela.