Všechny nálezy chce radnice ukázat i veřejnosti. „Chceme je nějak uceleně představit veřejnosti v rámci výstavy v prostorách třebíčského muzea. Předběžně jsme se dohodli, že by mohla trvat minimálně půl roku,“ nastínil starosta Pacal.

Zajímavý doklad o minulosti odkryli archeologové i nedaleko sousoší Cyrila a Metoděje. „Šlo o masivní kamennou konstrukci, kterou tvořil základový věnec. Přes něj byly položené dva obrovské kamenné placáky. Tuto stavbu se dosud nepodařilo jednoznačně interpretovat, zdá se však, že měla v prostoru náměstí zvláštní význam. Může se jednat např. o dobový pranýř, který lze zařadit do čtrnáctého století,“ poodhalil možný význam hlavní archeolog.

V místě nalezli jak pozůstatky staveb tak i drobné předměty. „Jde především o relikty nadzemních dřevěných konstrukcí, úseky podlah nebo kamenný základ pece. Co se týče drobných nálezů nechybí fragmenty keramiky, kovových a kostěných nástrojů nebo šperků. V rámci průzkumu jsme objevili i kožené oděvní doplňky, konkrétně rukavici, která je prozatím nejstarší doložená na našem území. Všechny nálezy byly postupně zanášené vrstvami, které jsou bohaté na organický materiál,“ popsal nejnovější nálezy Aleš Hoch.

