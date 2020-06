Lovec bouřek zachytil povodně objektivem. Cítil jsem bezmoc, řekl Lukáš Vobecký

Víkendové lijáky zahnaly většinu lidí do tepla domovů. Lukáš Vobecký, který už několik let vyráží s fotoaparátem za bouřkami, se však hned v sobotu ráno vydal do Frýdlantu, aby mohl co nejlépe zdokumentovat řádění velké vody od úplného začátku.

Lukáš Vobecký se vydal na Frýdlantsko, aby zachytil řádění velké vody. | Foto: Lukáš Vobecký