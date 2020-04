Spolumajitel zároveň dodává, že před pivní koronavirovou krizí vařil pivovar tři várky za týden.

„Nyní jsme tak na jedné až dvou várkách za dva týdny. Navíc jsme museli vylít prakticky celou várku zeleného piva, které jsme vařili speciálně na Velikonoce. Zkrátka sudy a tanky piva, které už mělo jít ven, šly na kanál. Mohli jsme počkat a pokusit se je stočit do lahví, ale takové množství by se nikdy neprodalo a nám by se pouze navyšovaly ztráty. Jen udržování uvařeného piva v tancích stojí řádově tisícovku denně. To teď, kdy každý bojuje o každou korunu, nemělo smysl,“ dodává pivovarník.

Do kanálu tak šlo na 30 tisíc piv. Koronavirovou pivní krizi řeší i v dalším malém pivovaru – Pivovaru Beránek, který sídlí na okraji Hradce Králové, ve vesnici Stěžery. Pivovar, který normálně vyprodukuje na 120 hektolitrů piva, teď svoji varnu uzavřel a zatím žije z poslední várky piva.

A jeho čtrnáct zaměstnanců pak i zvýdělků firem svých dvou zaměstnavatelů – Vladimíra Beránka a Romana Štajnera.

Žijí jen ze zásob

„Nás to postihlo absolutně. Teď nevaříme a žijeme jen ze zásob. Kdybychom vařili, nemáme pivo komu nabídnout. Výdělky z piva klesly asi na deset procent. A kdybychom každý z nás dvou neměli ještě své jiné firmy, tak nezaplatíme naše zaměstnance a čeká nás krach,“ stýská si nad současnou situací Vladimír Beránek.

Podle jeho kolegy Romana Štajnera se jen za první měsíc koronavirové pivní karantény promítl tento stav do tři čtvrtě milionové ztráty. A i když si lidé z okolí pro pivo chodí, narazil pivovar na další problém této nedostatkové doby.

„Když se začaly šít roušky, tak chyběly gumičky. My teď naopak máme nedostatek PET lahví, které sháníme všude možně tak, abychom mohli uspokojit naše zákazníky. Začali jsme také pivo rozvážet po vedlejších vesnicích,“ říká Vladimír Beránek. Podle něj bude v následujících dnech, které rozhodnou o bytí či nebytí, záležet také na vládě a jejích krocích. Sám však vidí, že v ní nyní vládne chaos.

„Nevím, jak podnikatelům pomůže vláda, která se až napotřetí trefila do otevírací doby pro důchodce. Navíc program Antivirus nám ještě více přidělá finanční vrásky. Abychom mohli žádat o dotace, tak musíme nejdříve doložit, že jsme vše v daném období zaplatili. Teď to tedy znamená vzít si půjčku, vše zaplatit, poté požádat a nakonec čekat, jestli od státu slibované peníze dostaneme,“ říká Roman Štajner.

Majitelé nevěří, že jim vládá pomůže

Zmatky ve vládou slibované pomoci vidí i jejich pivovarnický kolega z Klenotu Matěj Miro: „Moc nevěřím, že nám vláda pomůže. Když byl vypsaný program Covid-1 tak než jsme se rozkoukali v bance, bylo vše vyčerpané. Domnívám se, že malý podnikatel se k těm vládním pobídkám jen tak nedostane. A to i z důvodu, že je plná byrokracie. Vždyť naše účetní nad papíry strávila tři dny a stejně nám to nepomohlo.“

Problémy doléhají však i na ty nejmenší pivovarníky. Například na Pavla Kubíka z Hradce Králové, který si ve své malé varně pro radost a do dvou hradeckých hospod uvaří měsíčně na 30 hektolitrů zlatavého moku. Ani on však nyní žádné pivo nevaří.

„Teď nedělám nic a pomalu rozprodávám to, co mám navařeno. Pivo mám schlazené v tancích, kde dva měsíce vydrží,“ říká muž a dodává, že současná situace je největší tragédií pro hospody a vetší pivovary.

Kritická situace je i pro malé pivovary

„Já si pivo vařím jen tak pro radost a jako malý přivýdělek. A nyní, kdy nejsou tržby, nejsou tak ani náklady a člověk se může více věnovat zahradě. Občas si přijdou sousedi pro pivo, ale zatím opravdu neuvažuji, že začnu vařit. Nejsem na pivu existenčně závislý,“ dodává Pavel Kubík, kterého však možná současná situace stejně v nejbližších dnech opět k varně přivede.

Ne však z důvodu masivního nárůstu poptávky po pivu, ale z důvodu pragmatického – várkou bude muset oživit kvasnice, které se, i dle jeho pivovarských kolegů z Beránku a Klenotu, stanou v blízké budoucnosti stejně nedostatkovým zbožím jako gumičky a PET lahve.

Nikdo z oslovených hradeckých pivovarníků však neztrácí optimismus a věří, že se zas brzy hospody zaplní a lidé jim konzumací pomohou dohnat ztráty. A co do té doby? „Kupte si pivo z malého pivovaru, obejměte nejbližší a přežijte vše ve zdraví,“ vzkazuje Matěj Miro.