Podle policistů se dvaasedmdesátiletý muž v evakuovaném vlaku bodl do hrudníku ještě před příjezdem policejního vyšetřovatele.

"Cestující měl v rychlovlaku vyhrožovat za přítomnosti ostatních cestujících sebepoškozením, přičemž měl držet v ruce nůž," přiblížila mluvčí policie Petra Vaňharová

Přivolaní policisté ostatní cestující vyvedli ven ze soupravy. "Muž tak zůstal ve vlakovém voze sám. Ještě před příjezdem policejního vyjednavače se bodnul nožem do oblasti hrudníku. Na místě zasahující zdravotníci si jej okamžitě převzali do péče. Nikdo z ostatních cestujících nebyl zraněn," uvedla mluvčí policie.

Vážně zraněného muže záchranáři resucitovali na místě, poté jej převezli do olomoucké fakultní nemocnice.

"U pacienta došlo k bodnému poranění hrudníku a následné zástavě oběhu. Naše posádka musela zahájit resuscitaci, muže se podařilo stabilizovat. Nyní ho převážejí do fakultní nemocnice v Olomouci,“ popsala po sedmé večer mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

Okolnosti a průběh incidentu, stejně jako motiv mužova jednání, policisté vyšetřují.

Souprava na zábřežském nádraží stála ještě po osmé večer. Uvnitř vlaku pracovali kriminalisté, přístup na nástupiště hlídala městská policie. Osobní vlaky jezdily bez omezení, v provozu zůstala zbývající dvě nástupiště.

„Já jsem to ani nezaznamenal, vím jen to, co jsem si přečetl na internetu. Ten chlap měl mít u sebe nůž. Vím, že tu byla záchranka,“ řekl hostinský restaurace na zábřežském nádraží. Cestující z vlaku prý do lokálu ve větším počtu nepřišli. „Asi je hned posadili do vlaku, který jel stejným směrem,“ dodal.

