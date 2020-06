„Nějací hosté už najeli, spousta lidí se k nám chystá teď o víkendu a v následujícím týdnu. Usuzuji to z mnoha telefonátů, které máme. Na stránkách funguje rezervační systém a chatičky jsou na léto hodně rozebrané, takže tušíme, že sezona nemusí vyjít špatně,“ uvedla Vlasta Petrová, provozovatelka Autokempu Sykovec na Žďársku.

Velmi podobně situaci zhodnotila Jana Cafourková, správcová Kempu Rouchovany, nachází se u rybníku Stejskal. Areál v přírodě patří obci. „Už tu máme stálé hosty. Dost lidi volají. A jsem přesvědčená, že následujícím víkendem to začne. Chatky máme plné až do prvního týdnu v srpnu, někteří po nás chtějí, abychom jim drželi místa pro stany, což ale my neděláme,“ řekla.

Ruší i adaptační pobyty v září

Rozjezd sezony ovlivnilo dění kolem pandemie koronaviru. Pocítili to i v Campu Velkopařezitý u Řásné. „Otevírali jsme 25. května, hned jak to bylo povolené. Bohužel nás zasáhla vlna, kdy školy hromadně rušily pobyty na konci školního roku. Hosty proto máme zatím jen nárazově, přijedou, zeptají se, zda můžou přespat, a tak u nás zůstanou,“ uvedla tamní vedoucí recepční Petra Hrbolková.

Co ji i kolegy překvapilo, je fakt, že školy ruší s několikaměsíčním předstihem rovněž adaptační pobyty v září na začátku školního roku. I ona si však myslí, že by léto nemuselo být úplný průšvih. „Hostů bude asi dost, protože chatky a pokoje už jsou víceméně na celé prázdniny obsazené. Disponujeme jednačtyřiceti chatkami a osmi pokoji,“ upřesnila.

Pavel Gerišer, jeden z provozovatelů Rekreačního střediska Domanínský rybník u Bystřice nad Pernštejnem, hovoří podobně. „Lidi už k nám jezdí. Chatky máme víceméně na léto plné, jedno místo je v červenci, něco málo v srpnu. U nás si návštěvníci ubytování rezervují rok dopředu a musím říct, že se vliv koromaviru projevil,“ poznamenal. Celkem čtrnáct nasmlouvaných pobytů totiž klienti zrušili. „Třeba z důvodu, že přišli o práci nebo že nedostali na nasmlouvaný termín dovolenou. Pomalu se pak zase ty termíny začaly zaplňovat,“ podotkl

Kateřina Zavadilová provozuje Kemp Moře u rybníku Řeka nedaleko Krucemburku. Na první červencový víkend se svátky tam mají chatičky plné. „Celkově úvodní dva prázdninové týdny jsme dost obsazení. Na srpen je volněji. Takže se vyplatí k nám zavolat a vždycky se dá nějak domluvit,“ řekla. V tomto kempu lidem nabízejí krom chatek dřevěné kajutky i pokoje ve zděném objektu.

Jen pomalý rozjezd sezony

Kemp Pávov se nachází sedm kilometrů od krajského města Jihlava a dva a půl kilometrů od dálnice D1. Správce Martin Matějů zatím přes červen zaznamenal prázdno. „A co k nám návštěvníci přijíždějí, říkají, že je to i jinde. Uvidíme, jaké bude léto. Lidé jsou po koronaviru dost bez peněz, takže jsem přesvědčený, že to sezonu ovlivní. U nás máme na prázdniny zatím volno, zájemci můžou zavolat a domluvit si rezervace chatiček,“ zmínil.

Přímo v Třebíči je u zahrádkářské kolonie v údolí řeky Jihlavy Kemp Poušov. I zde zatím zaznamenávají jen pomalý rozjezd sezony. „Kvůli koronaviru jsme přišli o hodně kšeftu, nebyly školní výlety ani různé akce jako oslavy. Obsazenost chatek i na léto je zatím malá,“ řekl provozovatel Miroslav Vodák.