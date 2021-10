Přetahovaná o dva chátrající nadjezdy nad dálnicí D2 mezi Brnem a Bratislavou, o kterých informoval Deník informoval již dříve, pokračuje. Ředitelství silnic a dálnic se nyní ohradilo proti tvrzení starosty Velkých Němčic Františka Smetany. Ten totiž v úterý uvedl, že zodpovědnost za špatný technický stav mostu v jejich katastru nesou právě státní silničáři.

Most přes dálnici D2 u Velkých Němčic je kvůli špatnému technickému stavu od června letošního roku uzavřený. | Foto: Deník/Iva Haghofer

„Nadjezd u nás stavělo Ředitelství dálnic za socialismu v roce 1977. A ať se to Ředitelství silnic a dálnic líbí či nelíbí, jsou jeho nástupnickou organizací. O most by se tedy měli starat,“ sdělil Deníku Rovnost Smetana.