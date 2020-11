Dá se vydržet jeden den bez nákupu? Když proběhne příprava, určitě ano. Ne všichni ale měli nově platící zákaz nedělního prodeje v obchodech v patrnosti. Hlad a prázdné lednice pak zachraňovaly otevřené čerpací stanice. Nákup se tu ale kvůli velkému množství lidí protáhl i na desítky minut.

Mostečanovi Václavu Veverkovi množství lidí a atmosféra na benzince připomínaly přípravu, jakou mají Američané před příchodem hurikánu. „Šel jsem si na benzínku v neděli v šest večer koupit minerálku a musel jsem vystát asi dvacet minut frontu u pokladen, kde v tu dobu bylo možná třicet lidí. Jindy na benzínce obsluhuje jedna pumpařka, teď se musely otáčet dvě,“ popsal. Většina zákazníku doplňovala pitný režim, někteří dokonce o kapku tvrdší pitím. „Všiml jsem si, že lidé kupují i alkohol, který je s vysokou přirážkou,“ podivil se Veverka.

Jídlo bylo brzy pryč

Ti, kteří k večeru zamířili na benzinku pro jídlo, měli smůlu. „Box s jídlem byl totálně vybraný,“ dodal Veverka. Hladové kolony se tvořily i u 50 metrů vzdáleného řetězce s rychlým občerstvením.

Na benzince byla nakupovat také Michala Šulová z Teplic, byť tam běžně jezdí pouze pro pohonné hmoty. Přiznala, že na nedělní zákaz zapomněla. „Šla jsem koupit pečivo a nějaký salám pro rodinu. Že bude v neděli zavřeno, jsem věděla, jen jsem si neuvědomila, jaký je den v týdnu. Pracuji na směny a trochu se mi to slilo. Došlo mi to u zavřeného obchodu,“ sdělila. I ona zažila nával, nakupovat byla kolem 11. hodiny dopoledne.

Sloužící prodavačky popisují nedělní mumraj v lepším případě jako blázinec. Takový nápor nečekaly. „Bylo to katastrofální. Lidé stáli frontu až na kruháč, byl to blázinec. Nejezdili ale pro benzin. Vykoupili alkohol, cigarety, chodili si pro pečivo, protože ho rozmrazujeme a pečeme v troubě, takže je čerstvé. Nakupovali salámy, obalované sýry, hranolky, krokety, pizzy,“ líčila Kristýna Miškovič, manažerka čerpací stanice Shell v Chomutově. „Bylo to takto celý den, kolikrát bylo uvnitř třicet lidí, nešlo to vůbec uhlídat. Měli jsme tu dva své lidi a museli jsme posílit na pět, abychom to zvládli,“ doplnila.

Její kolegyně Dominika Štollová zmínila, že podobné to bylo i ve sváteční středu, kdy obchody také zůstaly zavřené. „Fronty byly i dvacetiminutové. Lidé si chodili hlavně pro pečivo, ale hodně i pro cigarety, jako kdyby najednou všem došly. A někteří chtěli vyplatit losy, což u nás ani neděláme,“ podotkla Štollová.

Hlavně noviny a alkohol se pak podle čerpadlářek prodávaly v neděli na benzince v Žižkově ulici v Roudnici nad Labem.

Že o víkendu táhlo hlavně zboží nepotravinového charakteru, potvrzuje i mluvčí společnosti Unipetrol, která provozuje síť čerpacích stanic Benzina.

„V rámci sítě čerpacích stanic Benzina jsme v porovnání s minulou nedělí zaznamenali dvojnásobný obrat doplňkového prodeje. Největší nárůst prodeje se projevil v kategorii alkoholických nápojů – o 500 procent,“ vypočítává Michal Procházka. Výrazně také kvůli Dušičkám stoupl prodej květin. Na odbyt šly ale skutečně i potraviny. „I přes platná omezení v prodeji občerstvení jsme i v této oblasti zaznamenali třetinový nárůst prodeje,“ dodává Procházka.