Dění za Atlantským oceánem včetně politiky nicméně bedlivě sleduje a také se aktivně účastní amerického „svátku demokracie“. V aktuálních volbách dává hlas tandemu Joe Biden – Kamala Harrisová. „Chci, aby zastavili Trumpa, přestože v rámci nominačního procesu Demokratické strany patřili mezi mé nejmenší oblíbence,“ řekl Pražskému deníku. Donaldu Trumpovi dokáže Mair přiznat i určité „plusové body“. Schvaluje stažení amerických vojáků ze Sýrie a také prezidentův postoj k obchodním vztahům s Čínou, ačkoliv si není jistý, že v tom byl stávající prezident reálně úspěšný.

Trump štve i část republikánů

V komunitě „pražských“ Američanů, která čítá přes šest tisíc lidí, nezná Dan ani jednoho Trumpova příznivce, respektive voliče. Mezi známými a přáteli v rodné zemi by se jich prý ovšem našlo dost. „Přesto odhaduji, že tak polovina mých republikánských přátel ve Spojených státech, říkejme jim třeba tradiční republikáni, bude spíše volit Bidena. Natolik hanebný a polarizující lídr jako Trump je pro ně zkrátka nevolitelný,“ myslí si drobnější muž, který ovládá češtinu.

Od Bidena v případě jeho vítězství ovšem příliš neočekává. „Mohl by ale zmírnit nejhorší Trumpovy počiny,“ myslí si.

O několik let mladší Paul Backus se přistěhoval do české metropole v roce 2002 a dnes tu pracuje jako manažer telekomunikační firmy. Také podle Paula kandidát Demokratické strany lépe reprezentuje ideály Spojených států amerických.

„Dnešní Republikáni jsou stejní jako mnohé jiné populistické a nacionalistické strany kdekoliv ve světě. Starají se jen o sebe a bojí se všeho, s čím se dosud nesetkali,“ tvrdí Backus, podle kterého vycházel růst americké ekonomiky během Trumpova prezidentství ze základů položených jeho předchůdcem Barackem Obamou.

„Trump naproti tomu nese vinu za letošní ekonomické problémy, protože se nepostavil zodpovědně k pandemii koronaviru,“ pokračuje Backus, jenž se obává, že se teprve projeví vážné důsledky kroků hlavy státu proti ochraně přírody a ekologii.

„Pokud jde o témata, jako je kupříkladu migrace, prezident na ně podle mě nemá žádný opravdový názor. Řídí se jen možným ziskem politických bodů. Jsem přesvědčen, že on dělí lidi do tří kategorií. V jedné je jen on sám a zbytek rozlišuje na ty, kteří pro něj mohou, nebo naopak nemohou něco udělat,“ zhodnotil Trumpovu osobnost.

Do hospody na volby nechodíme

„Také volím Bidena, protože se obklopuje chytrými lidmi a podporuje agendy, o něž se zajímám – zdravotní pojištění pro více lidí, vzdělání, rovné příležitosti pro lidi s méně šťastným osudem, obhajobu lidských práv, férové zacházení s imigranty a starost o ekologii,“ napsala Pražskému deníku Katie Perkins. Trump podle ní destabilizoval důvěru v normy a fungování demokracie více než kterýkoliv prezident před ním.

Všichni tři oslovení „expati“ jsou zvyklí domácí volby průběžně sledovat. Ale nikdo z nich kvůli tomu nechodí do baru, a proto je netrápí momentální uzavření pohostinství. „Výsledek minulých voleb jsem se dozvěděla s kamarádem, který byl u nás na snídani. A bylo to superdepresivní. Věřím, že tentokrát to bude lepší,“ doufá Katie.