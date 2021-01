Pozůstalí se jednání nezúčastnili. „Nezúčastnili jsme se z důvodu stále trvajících duševních útrap po tragické smrti našeho milovaného. Měli jsme obavy, že bychom nezvládli poslouchat výpověď obžalované řidičky, poslouchat výpovědi svědků a znalců a sledovat přehrání kamerových záznamů,“ řekla Deníku za rodinu Pavola Kikloše jeho sestřenka Petra, podle které se blízcí z tragické události stále nevzpamatovali.

„Je to již půl roku od okamžiku, kdy nám našeho milovaného Pavola usmrtila značně opilá řidička. Vracel se ze služební cesty z Prahy do Ostravy, těšil se na své blízké, ale bohužel domů k rodině se již nikdy nevrátil,“ uvedla Petra a dodala: „Od tohoto okamžiku není dne, abychom za ním netruchlili a nevzpomínali na něho. Bohužel rodině už nezbývá nic jiného, než věřit, že tato nezodpovědná řidička bude spravedlivě potrestána za to, co provedla.“

Rodina očekává přísný trest

Rodina očekává pro viníka co nejpřísnější trest. „Věříme, že soud spravedlivě posoudí všechny okolnosti, které vedly k této tragické nehodě a udělí obžalované co nejpřísnější trest. Jsme přesvědčeni, že si jiný trest nezaslouží. Svým agresivním jednáním usmrtila mladého člověka, který měl celý život před sebou, a způsobila těžká zranění dalším dvěma policistům,“ řekla Petra.

Pavol Kikloš, který měl před svatbou, byl v září in memoriam jmenován do hodnosti praporčíka.

Soudní jednání bude pokračovat v březnu. Řidička se čtvrtečního jednání nezúčastnila. Omluvila se ze zdravotních důvodů.